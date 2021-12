Transfergerüchte: Bayer Leverkusen & Gladbach mit Interesse an Ouwejan?

Freitag, 03.12.2021 - 11:48 Uhr

Von: Robert Freiberg

Thomas Ouwejan hat sich im Schalker-Dress mit starken Leistungen in die Notizbücher einiger Erstliga-Klubs gespielt. Demnach gibt es Bundesliga Transfergerüchte, wonach Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach am offensivstarken Linksverteidiger Interesse bekunden. Allerdings hat auch der FC Schalke bei seinem Leihspieler Ouwejan ein Wörtchen mitzureden.

Mit Thomas Ouwejan glückte dem FC Schalke 04 im vergangenen Sommer ein echter Glücksgriff auf dem Transfermarkt. Die Knappen haben den Holländer bis zum Saisonende von AZ Alkmaar ausgeliehen. In der 2. Liga weiß Ouwejan, der meist im linken Mittelfeld wirbelt, zu gefallen. Der 25-Jährige ist absoluter Leistungsträger, stand in allen 15 Ligaspielen in der Startelf und betrieb nicht zuletzt auch dank acht direkter Torbeteiligungen (2 Tore, 6 Vorlagen) mächtig Eigenwerbung.

Als Bensebaini-Ersatz? Gladbach-Transfer von Ouwejan plausibel

In der Bundesliga sind einige Klubs längst aufmerksam auf den Schalker Dauerbrenner geworden. Insbesondere Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sollen nach Information der „Bild“ den linken Schienenspieler auf dem Radar haben.

Die Gladbach Transfergerüchte erschließen sich, könnte Ouwejan bei den Fohlen doch die potenzielle Nachfolge von Ramy Bensebaini antreten. Der Algerier, der sich zumeist hinter Youngster Luca Netz einordnen muss, liebäugelt mit einem Abschied aus dem Borussia-Park. Somit könnte Ouwejan künftig bei der Borussia vom Niederrhein mit Netz in den Konkurrenzkampf treten.

Knifflige Konstellation: FC Schalke mit Kaufoption für Ouwejan

Bayer Leverkusen ist derweil auf der linken defensiven Außenbahn mit Mitchel Bakker bereits gut bestückt. Ouwejan müsste sich sehr wahrscheinlich hinter seinem 21-jährigen Landsmann einordnen. Allerdings könnte er Ersatzspieler Daley Sinkgraven ersetzen, um den sich Abschiedsgerüchte ranken.

Fakt ist, dass Thomas Ouwejan bewiesen hat, dass er absolut Bundesliga-tauglich ist. Vor allem offensiv glänzt der Linksfuß. Doch ein Gladbach oder Bayer Leverkusen Transfer gestaltet sich durchaus kompliziert. Schließlich hat auch der FC Schalke in dieser Personalie noch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Denn die Knappen besitzen eine Kaufoption auf die Leihgabe von Alkmaar.

Schalke 04 peilt Ouwejan-Verpflichtung an, fürchtet aber Bundesliga-Interesse

Steigt Schalke 04 auf, greift eine Kaufpflicht über marktwertgerechte 2 Millionen Euro. Aber selbst für den Fall, dass die Königsblauen die direkte Rückkehr in die Bundesliga nicht schaffen, hat Schalke die Option, Ouwejan für die gleiche Ablöse fest zu verpflichten. Allerdings ist es ungewiss, ob der Revierklub als Zweitligist diese Summe stemmen kann.

Thomas Ouwejan, der sich auf Schalke wohlfühlt, würde gerne in Gelsenkirchen bleiben und sich mit den Knappen den Traum von der Bundesliga erfüllen. Sehr zur Freude der S04-Verantwortlichen. „Wir möchten mittel- und langfristig mit ihm zusammenarbeiten“, macht Rouven Schröder deutlich. Doch der Sportdirektor gibt jedoch zu bedenken: „Und trotzdem weiß man nicht, was passiert, wenn andere Vereine kommen.“ Schon jetzt versprechen die künftigen FC Schalke Transfernews um Ouwejan reichlich Spannung.