Transfergerüchte: Bayer Leverkusen an Boca-Sechser Delgado dran?

Montag, 23.03.2026 - 12:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nur noch 7 Spieltage und dann ist die Saison 2025/26 auch schon wieder beendet. Wir schreiten also mit Riesenschritten auf das Saisonfinale zu und damit einhergehend werden die Kaderplanungen immer heißer. So auch bei Bayer 04 Leverkusen. Der Werksklub möchte sich noch für die Champions League qualifizieren, musste aber am vergangenen Samstag beim 3:3 in Heidenheim einen Dämpfer hinnehmen.

Aktuell hat man vier Punkte Rückstand auf jene Plätze, die das große Geld versprechen würden. Ungeachtet dessen planen die Bayer-Verantwortlichen bereits den Kader für die kommende Spielzeit. Wie das Portal „toro.futbolero“ berichtet, sollen sich die Blicke der Scouts auch auf Argentinien richten, wo ein gewisser Milton Delgado für Aufsehen sorgt.

Delgado flexibel im Mittelfeld einsetzbar

Fans des argentinischen Fußballs dürften Milton Delgado kennen, doch in Deutschland ist der 20-jährige wahrscheinlich für die meisten eher ein unbeschriebenes Blatt. In seiner Heimat hat er allerdings den Durchbruch im Profibereich geschafft. Er durchlief die Jugend seines Klubs Boca Juniors und schaffte es bis zu den Profis, wo er zumeist im defensiven Mittelfeld agiert.

In dieser Saison gehört Milton Delgado zum erweiterten Kreis der ersten Elf. So kam er wettbewerbsübergreifend auf 11 Einsätze (1 Tor), wobei er flexibel eingesetzt wurde. Eigentlich fühlt sich der Rechtsfuß auf der Sechs am wohlsten, doch Trainer Claudio Ubeda schickte seinen Mittelfeldspieler auch schon im zentralen, offensiven und im rechten Mittelfeld auf den Platz. Mit seiner Polyvalenz ist Delgado so gesehen ein Allrounder im Mittelfeld.

Boca Juniors legen Ablösesumme fest

Seine Auftritte sind den Scouts von Bayer 04 Leverkusen nicht verborgen geblieben und so beobachtet man den argentinischen U20-Nationalspieler seit geraumer Zeit. Bei seinem Klub Boca Juniors hält man große Stücke auf ihn, was sich auch in den Ablöseforderungen widerspiegelt.

Dem Vernehmen nach, dürfte ein Transfer des Argentiniers nicht unbedingt günstig verlaufen, denn die Boca Juniors rufen eine stolze Ablösesumme auf. In Zahlen ausgedrückt: 20 Millionen US-Dollar! Bayer Leverkusen hat noch kein Angebot eingereicht, sieht Delgado angeblich jedoch als Investition in die Zukunft.

Bayer Leverkusen mit ernstem Interesse?

Bei einem Marktwert von circa 7 Millionen Euro und einer Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2029, ist bei weiterer Entwicklung des Spielers die geforderte Summe als realistisch anzusehen. Glaubt man den aktuellen Bayer Leverkusen Transfergerüchten, so sieht der Plan vor, ihn in die Bundesliga zu holen, ihn aufzubauen und nach und nach ins Team zu integrieren.

Klar ist auch, dass auf lange Sicht gesehen, Bayer Leverkusen nicht der einzige Interessent sein dürfte, der sich gerne die Dienste von Milton Delgado sichern möchte. In Leverkusen hatte man in der Vergangenheit bereits gute Erfahrungen mit Spielern aus Südamerika gemacht. Unklar ist jedoch, ob sich der 20-jährige einen Wechsel zum Werksklub vorstellen kann.