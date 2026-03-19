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Den Muskelaufbau forcieren – Supplements können behilflich sein

Donnerstag, 19.03.2026 - 12:05 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Hype, ins Fitnessstudio zu gehen, um seinen Körper zu stählen und zu formen, nimmt nicht ab. Heutzutage gibt es zahlreiche Fitness-Ketten, in denen man teils rund um die Uhr trainieren kann. Die Auswahl ist also größer denn je. Nicht anders sieht es in Sachen Supplements aus. Der Markt gibt einiges her, sodass man schnell den Überblick verlieren kann, um herauszufinden, welches Produkt für einen selbst am besten wirkt.

Auch wir haben keine Universal-Antwort darauf, denn jeder Körper reagiert anders auf Nahrungsergänzungsmittel, Supplements und andere Dinge, die das Training und damit einhergehend auch das Ergebnis am Ende des Tages beeinflusst. Es kommt auf viele Faktoren an, um das eigene Ziel zu erreichen.

Nahrungsergänzungsmittel helfen beim Muskelaufbau

Während der eine gezielte Körperpartien trainieren möchte, sieht der andere ganz klar die Steigerung seiner Kondition vor. Die Gründe, weshalb man also ins Gym geht, sind vielfältig. Klar ist allerdings auch, wer den Muskelaufbau voranbringen möchte, greift unterstützend oftmals auf diverse Nahrungsergänzungsmittel zurück. Wer den Sport recht ernsthaft betreibt, setzt sich auch mit den gebotenen Möglichkeiten stärker auseinander als jemand, der nur hin und wieder ins Fitnessstudio geht.

Ein Sportler, der sich mit dieser Thematik stärker befasst, wird sich ziemlich sicher sehr tiefgründig mit diesen Aspekten des Muskelsaufbaus beschäftigen. Vor allem die Ernährung ist ein Thema, welches während des fortwährenden Krafttrainings eine immense Rolle einnimmt. Passend dazu wählen viele Kraftsportler die passenden Nahrungsergänzungsmittel aus, um dem eigenen Ziel näher zu kommen.

Transparenz ist wichtig

„Biaxol Deutschland Offizieller Shop“ – dürfte man in der Szene sicherlich schon gehört haben. Hier gibt es beispielsweise eine enorme Auswahl an Supplements, die dafür sorgen, dass der Muskelaufbau gefördert wird. Der Onlineshop wirbt indes mit seinem Bestseller Ibutamoren MK677 – als Laie kann man mit dem Produkt wahrscheinlich nicht viel anfangen, aber jemand, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht und sich mit solchen Produkten in der Trainingsphase versorgt, der dürfte den Shop und seine Angebote kennen.

Spannend hierbei ist jedoch, dass dieser Shop damit wirbt, dass man als Kunde stets Einsicht in die aktuellen Labortests für Qualitätssicherung erhält. Das ist nicht bei jedem Onlineshop der Fall, der Nahrungsergänzungsmittel und Supplements verkauft. Dieses Vorgehen schafft Vertrauen und Sicherheit. Gerade als Sportler, der seine Produkte im Internet bezieht, muss sich auf die Qualität der Produkte verlassen können.

Laien benötigen oftmals Hilfe bei der Auswahl

Interessant zu beobachten ist, dass auch immer mehr Anfänger, die vorher nur sporadisch ins Fitnessstudio gegangen sind, sich immer stärker mit diesem Bereich der Ernährung befassen. Am Ende macht es der Mix aus ausgewogener und proteinreicher Ernährung, die Zufuhr von bestimmten Supplements sowie einem konkreten Trainingsplan, um langfristig sein Ziel zu erreichen.

Verinnerlichen sollte man sich zudem, dass ein erfolgreicher und zielgenauer Muskelaufbau nicht von heute auf morgen stattfinden kann. Es braucht Zeit, viel Training, eine optimale Ernährung und Ausdauer. Komponenten, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn man das Training mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen möchte.