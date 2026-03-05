ANZEIGE

Ist Riad das neue Mekka des Boxens?

Donnerstag, 05.03.2026 - 13:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Als Oleksandr Usyk am 18. Mai 2024 in Riad Tyson Fury schlug, stand nicht weniger als der Boxsport auf dem Spiel. WBA, WBC, IBF und WBO. Zum ersten Mal seit Lennox Lewis im April 1996 hielt ein Schwergewicht alle Weltmeisterschaftsgürtel auf einmal.

Doch es war kein Kampf in Las Vegas oder London, sondern in Saudi-Arabien, organisiert von der staatlichen General Entertainment Authority. Ein besonderes Zeichen.

Riad ist mehr als ein Gastgeber

16 Millionen Besucher zählt die General Entertainment Authority für die Riyadh Season 2023/24. Darunter Popkonzerte, Moto GP Rennen und Boxabende. Boxen ist Teil dieser Standortstrategie, aber nicht das alleinige Zentrum. Usyk gegen Fury war sportlich relevant. Ökonomisch ein Signal. Diverse Medien berichteten von einer garantierten Börse im mehrstelligen Millionenbereich, offizielle Verträge wurden nie veröffentlicht.

Im Dezember 2024 kam es erneut zum Rückkampf in Riad. Zwei Weltmeisterschaftskämpfe im Schwergewicht binnen eines Jahres am selben Ort. Ein solches Replay hat es in der Boxgeschichte noch nie gegeben. Früher hätte man zwischen den britischen und ukrainischen Lagern monatelang über eine erneute Begegnung verhandelt. Jetzt lag der Ring schon bereit.

TKO betritt den Raum

Im März 2025 kündigte die TKO Holdings gemeinsam mit Turki Alalshikh und dem Saudi-nahen Unternehmen Sela den Aufbau einer neuen Box-Promotion an. TKO ist die Holding, in der auch UFC und WWE zu Hause sind. Genannt werden Dana White und Nick Khan für die operative Führung, der Start ist für 2026 angesetzt. Ja, und das ist ein großes Ding: White hat aus der UFC eine zentralisiert geführte Gesellschaft mit klaren Verträgen, klarer Hierarchie und klarer Vermarktung gemacht.

Boxen läuft anders. Vier Weltverbände, Dutzende Promoter, nationale Interessenbelange. Die Idee, diesen Flickenteppich unter ein Dach zu holen, wirkt ambitioniert und widersprüchlich zugleich. Eddie Hearn etwa kooperiert mit der Riyadh Season, hat sich aber sein eigenes Süppchen bewahrt. Die Verbände gibt es weiter. Titel werden nicht abgeschafft. Gleichzeitig wächst ein zweiter Machtpol heran. Man kann das als Modernisierung begreifen oder aber auch als Paralleluniversum.

Ein Magazin als Baustein

Im November 2024 wurde bekannt, dass Turki Alalshikh das traditionsreiche US-Magazin „The Ring“ übernommen hat. Der Kaufpreis wurde in amerikanischen Branchenmedien mit 10 Millionen Dollar angegeben. „The Ring“ vergibt eigene Ranglisten. Historisch haben diese Listen Gewicht. Wer Ranglisten kontrolliert, kontrolliert Wahrnehmung.

Offizielle Eingriffe in die Redaktion sind nicht dokumentiert. Trotzdem verschiebt sich etwas. Ein Medium mit symbolischer Autorität wechselt den Besitzer, während gleichzeitig neue Promoterstrukturen aufgebaut werden. Es wirkt koordiniert. Ob es das ist, bleibt offen.

Wie reagieren Nebenmärkte?

Große Kämpfe erzeugen Ausschläge. Im Umfeld von Fury gegen Usyk verzeichnete Google Trends im Mai 2024 ein deutliches Suchplus in Deutschland für boxbezogene Wettbegriffe. Das Interesse galt nicht nur dem Ergebnis, sondern auch Plattformvergleichen, Bonusbedingungen und Anbietern.

In solchen Phasen gewinnen Einordnungen an Gewicht. Markttransparenz wird Teil des Geschehens, etwa wenn Portale die vertrauenswürdigsten Online Casino Bewertungen von Experten bereitstellen und damit Vergleichbarkeit schaffen, während im Ring zwei Titelträger aufeinandertreffen, auf die Casino-Kunden wiederum Wetten abschließen.

Auch andere Sparten profitieren vom Boom

Parallel profitieren auch Online-Casinos selbst von dieser erhöhten Aufmerksamkeit. Seriöse Anbieter mit gültiger Lizenz, klar ausgewiesenen Bonusregeln und transparenten Auszahlungsfristen können in solchen Momenten Vertrauen aufbauen. Wer auf verständliche Teilnahmebedingungen, Limits zum Spielerschutz und eine stabile Zahlungsabwicklung setzt, positioniert sich nicht nur als kurzfristiger Profiteur eines Großereignisses, sondern als langfristig verlässliche Plattform.

Gerade bei sportlichen Highlights zeigt sich, dass Nutzer nicht allein nach Quoten suchen, sondern nach Orientierung, Sicherheit und einer strukturierten Auswahl. Diese Eigenschaften stellen gut geführte Online-Casinos in den Mittelpunkt.

Geld, das bewegt

Der Schwergewichtskampf im Mai 2024 war mehr als ein sportlicher Termin. Er war ein ökonomischer Testlauf. Streamingrechte lagen unter anderem bei DAZN. In Großbritannien wurde zusätzlich ein Pay-per-View-Modell angeboten. Zwei Systeme parallel.

Die klassische PPV-Logik steht unter Druck, weil Abo-Modelle stabilere Erlöse versprechen. Gleichzeitig funktioniert Boxen in manchen Märkten weiterhin nur über Einmalzahlungen. Diese Reibung ist real.

Ein solches Event speist sich aus mehreren Quellen:

garantierte Börsen für Hauptkämpfer

internationale Streamingrechte

staatlich flankierte Standortförderung

globale Sponsoringverträge

Ob dieses Modell ohne staatliche Beteiligung tragfähig wäre, lässt sich derzeit nicht belegen.

Liga-Ideen und Milliardenräume

Im Sommer 2024 berichtete Reuters über Gespräche zwischen dem saudi-arabischen Staatsfonds PIF und verschiedenen Boxakteuren zur möglichen Gründung einer globalen Liga. Als Diskussionswert wurden 4 bis 5 Milliarden Dollar genannt. Zum Abschluss ist es bislang noch nicht gekommen. Die Vorstellung einer geschlossenen Liga widerspricht der traditionellen Struktur des Boxens. Nationale Promoter, regionale Titel, unterschiedliche Verbände.

Gleichzeitig zeigt der Erfolg der UFC, dass Zentralisierung funktionieren kann. Würde eine solche Liga Pflichtverteidigungen neu regeln? Würde sie Verbände marginalisieren oder koexistieren beide Systeme nebeneinander? Diese Fragen bleiben offen.

Sportpolitik ohne Bühnenlicht

Saudi-Arabien investiert parallel in Fußball, Golf und Motorsport. Boxen fügt sich ein, weil es flexibel ist. Zwei Kämpfer, ein Abend, weltweite Übertragung. Der infrastrukturelle Aufwand ist überschaubar. Der symbolische Effekt groß.

Kritik an dieser Strategie ist dokumentiert, insbesondere von Menschenrechtsorganisationen. Veranstalter verweisen auf wirtschaftliche Diversifizierung und kulturelle Öffnung. Die sportliche Ebene bleibt davon nicht unberührt.