Transfergerüchte: Bayer Leverkusen heiß auf Enzo Le Fée & Vladan Kovacevic

Dienstag, 22.11.2022 - 11:16 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bayer Leverkusen hat einen neuen Spielmacher im Visier. So sollen sich die Rheinländer intensiv um Enzo Le Fée vom französischen Erstligisten FC Lorient bemühen. Doch damit nicht genug der Bayer Leverkusen Transfergerüchte. Auch bei der Torwartsuche taucht mit Vladan Kovacevic ein weiterer Kandidat auf.

Plant Bayer Leverkusen bereits die sportliche Zukunft ohne sein international umworbenes Ausnahmetalent Florian Wirtz? Zumindest öffnen aktuelle Bayer Leverkusen Transfernews entsprechenden Spekulationen Tür und Tor. Denn der Werksklub buhlt um die Dienste von Enzo Le Fée, wie zumindest die Kollegen von „Fussballtransfers.com“ zu berichten haben.

Potenzieller Wirtz-Nachfolger? Bayer 04 buhlt um Spielmacher Enzo Le Fée

Enzo Le Fée ist genau wie Florian Wirtz im zentral-offensiven Mittelfeld zu Hause und zieht aktuell noch beim FC Lorient in der Ligue 1 erfolgreich und gekonnt die Fäden um Zentrum. Beim 22-Jährigen handelt es sich um einen typischen Spielmacher, der vor allem mit seinen technischen Fertigkeiten zu glänzen weiß. Darüber hinaus besticht Le Fée mit einer außergewöhnlichen Spielübersicht und Passqualitäten.

Beim FC Lorient, aus dessen eigener Jugend er stammt, ist der der gerade einmal 1,70 Meter große und etwas schmächtige Spielgestalter schon seit drei Jahren absolute Stammkraft. In der laufenden Saison stand Le Fée bis zur WM-Pause in allen 15 Ligue 1-Spielen in der Startelf und markierte dabei zwei Tore und drei Vorlagen. Es ist auch ganz klar ein Verdienst des Bayer-Flirts, dass Lorient in der Ligue 1 Tabelle vom bärenstarken 5. Platz grüßt.

Le Fée: Bayer Leverkusen forciert Transfer - Berater bereits kontaktiert

Ob ein Bayer Leverkusen Transfer von Enzo Le Fée bereits im Winter angestrebt wird oder der französische U21-Nationalspieler (7 Spiele, 3 Tore) erst zur neuen Saison in die BayArena kommen soll, ist offen. Jedoch soll Leverkusen dem Bericht zufolge bereits Kontakt zum Beraterstamm des Mittelfeldakteurs aufgenommen haben.

Günstig ist Enzo Le Fée aber nicht. Vertraglich ist er noch bis 2024 an seinen Jugendklub gebunden und sein Marktwert liegt aktuell bei 12 Millionen Euro. Tendenz steigend. Außerdem muss Bayer 04 Konkurrenz im Werben um Le Fée fürchten. Der Youngster wird noch von weiteren Bundesliga Transfergerüchten begleitet. Jedoch ist unklar, wer neben Leverkusen noch aus dem deutschen Oberhaus Interesse hat. OGC Nizza ist ebenfalls im Rennen.

Echter Hradecky-Konkurrent: Leverkusen schielt auf Vladan Kovacevic

Zudem geistert durch die Bayer Leverkusen Gerüchteküche noch ein weiterer Torwart. Gemeint ist Vladan Kovacevic, der beim polnischen Erstligisten Rakow Tschenstochau zwischen den Pfosten steht. Die Transfergerüchte machte der „kicker“ publik. Der Bosnier, mit dem Keeper-Gardemaß von 1,92 Meter konnte in der laufenden Saison in zwölf seiner 18 Pflichtspieleinsätze seinen Kasten sauber halten.

Der 24-Jährige, der intensiv von Bayer Leverkusen beobachtet werden soll, hat bei Rakow noch einen gültigen Vertrag bis 2026 und einen Marktwert von 5 Mio. Euro. In Leverkusen könnte Kovacevic den Druck auf die etatmäßige Nummer 1 Lukas Hradecky erhöhen, der nach mehreren Patzern in der Hinrunde nicht mehr unumstritten ist. In Leverkusen bahnt sich für den kommenden Sommer der Abgang von Ersatzkeeper Andrey Lunev an, dessen Kontrakt ausläuft und wohl nicht verlängert wird. Entsprechend schaut sich Bayer 04 auf dem Transfermarkt nach einem neuen Torwart um. Gesucht wird ein echter Hradecky-Konkurrent. Zuletzt war auch Philipp Köhn, Stammtorwart bei RB Salzburg, Bestandteil von Bayer Leverkusen Transfernews.