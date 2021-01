Bedient sich der 1. FSV Mainz 05 bei Frankfurt? – Dominik Kohr vor Absprung?

Montag, 18.01.2021 - 13:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Neuer Tag – neues Transfergerücht! Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei Dominik Kohr, der Eintracht Frankfurt wohl verlassen könnte. Das will jedenfalls „hr-sport“ herausgefunden haben wollen. Dem Eintracht Frankfurt Transfergerücht zufolge soll dabei Ligakonkurrent 1. FSV Mainz 05 seine Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt haben.

Nach 49 Einsätzen für die Frankfurter Eintracht könnte schon in diesem Winter ein vorläufiges Ende der Zusammenarbeit erfolgen. Dazu passt: Kohr ist auf dem Abstellgleis geraten und befindet sich mit seinen 26 Jahren fußballerisch im besten Alter!

Denkt Mainz 05 über Leihe von Kohr nach?

Nun könnten sich also die Wege zwischen dem ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler und der Hessen trennen! Die Mainz 05 Transfergerüchte gehen sogar so weit, dass bereits über eine Leihe bis Saisonende nachgedacht wird. Beim Tabellenvorletzten könnte er mithelfen, die Wende einzuleiten, denn der Klub steckt mitten im Abstiegskampf.

Erst am Samstag verspielte man einen möglichen Sieg gegen Borussia Dortmund. Bitter für Mainz: Der FC Schalke 04 hat das Toreschießen wieder für sich entdeckt, auch wenn sich die Knappen am Ende mit einer 1:3-Pleite gegen Eintracht Frankfurt zufriedengeben mussten.

Vertrag bis 2024 bei Eintracht Frankfurt

Eigentlich hätte Dominik Kohr noch Vertrag bis zum Sommer 2024. Es ist recht unwahrscheinlich, dass der Mittelfeldspieler, der zudem auch auf der Sechs zum Einsatz kommen kann, den Weg in die Stammelf zurückfinden wird. Eintracht Frankfurt blätterte im Sommer 2019 laut dem Portal „Transfermarkt.de“ rund 8,5 Millionen Euro hin und holte ihn somit aus Leverkusen nach Hessen.

Kohr, der die Jugendmannschaften von Bayer 04 Leverkusen durchlief, wurde in der Vergangenheit bereits an den FC Augsburg verliehen und am Ende verkauft. Nur zwei Jahre später ging es erneut zurück zum Werksklub. Damalige Ablöse: 2 Millionen Euro!

Per Leihe mit Kaufoption nach Mainz?

So richtig glücklich wurde er dabei bei keinem Bundesligisten. Das könnte sich beim 1. FSV Mainz 05 ändern, denn die Rheinhessen sollen von seinen Fähigkeiten überzeugt sein. Kohr könnte also durchaus den Kampf annehmen und die kriselnden Mainzer zum erhofften Klassenerhalt führen.

Fraglich ist, ob neben einer Leihe auch eine Kaufoption angedacht ist, denn ein Transfer wäre sicherlich nicht unbedingt günstig. Der Marktwert des 26-jährigen beträgt immerhin 6,8 Millionen Euro. Viel Geld in Zeiten von Corona und für die finanziell eher schwach aufgestellten Mainzer eine Hürde, die es zu überlegen gilt.

Kohr vor neuer Herausforderung?

Sollte man sich für ein Leihgeschäft entscheiden, so müsste der Transfer bis Ende Januar über die Bühne gehen. Kohr wäre sofort spielberechtigt und könnte also in einer neuen Umgebung wieder Einsatzzeiten erhalten.

Es scheint zudem eine Win-Win-Situation zu sein, denn Eintracht Frankfurt würde zudem Gehaltskosten einsparen. Es bleibt dennoch abzuwarten, wie sich dieses Transfergerücht entwickeln wird und ob der 1. FSV Mainz Dominik Kohr tatsächlich verpflichten wird.