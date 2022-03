Transfergerüchte: Marcel Sobottka - Union Berlin & VfL Bochum wollen F95-Star

Dienstag, 01.03.2022 - 08:59 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

In der Bundesliga Gerüchteküche bahnt sich ein Transfer-Zweikampf zwischen dem 1. FC Union Berlin und VfL Bochum an. Beide Klubs schielen laut eines Medienberichts auf Marcel Sobottka. Es winkt ein Schnäppchen. Der Mittefeldakteur kann Zweitligist Fortuna Düsseldorf im Sommer ablösefrei verlassen.

Mit Fortuna Düsseldorf mischt Marcel Sobottka aktuell fleißig im Abstiegskampf der 2. Liga mit. Doch zur neuen Saison könnte der 27-Jährige in der Bundesliga spielen. Denn wie die „Rheinische Post“ erfahren haben will, bekunden der 1. FC Union Berlin und VfL Bochum starkes Interesse am Leistungsträger der Rheinländer.

Als Prömel-Nachfolger - Union Transfergerüchte um Sobottka plausibel

Besonders die Vertragssituation macht Sobottka für die beiden Erstligisten attraktiv. Schließlich endet das Arbeitspapier des zentral-defensiven Mittelfeldspieler in Düsseldorf Ende Juni. Sobottka ist somit zum Nulltarif zu haben. Angesichts eines Marktwerts von 1,2 Millionen Euro würden sich die Eisernen oder Bochum eine Ablöse im hohen sechs- bis niedrigen siebenstelligen Bereich sparen.

Vor allem die Union Berlin Transfergerüchte um Marcel Sobottka sind plausibel. Denn der 1,85 Meter große Rechtsfuß könnte im Stadion An der Alten Försterei in die Fußstapfen von Grischa Prömel treten. Der 27-Jährige ist beim 1. FC Union Stammkraft im Mittelfeldzentrum, schließt sich allerdings zur neuen Saison ablösefrei der TSG Hoffenheim an.

Auch VfL Bochum kann Marcel Sobottka gebrauchen

Aber auch ein VfL Bochum Transfer von Sobottka wäre naheliegend. Denn beim Revierklub sind die beiden Leihspieler Elvis Rexhbecaj und Eduard Löwen in der Schaltzentrale gesetzt, die nach jetzigem Stand im Sommer aber erstmal zu ihren Stammklubs VfL Wolfsburg bzw. Hertha BSC zurückkehren.

Darüber hinaus befindet sich Bochum-Kapitän Anthony Losilla mit fast 36 Jahren im Spätherbst seiner Karriere. Der Achter ist beim VfL ebenfalls eine feste Größe, allerdings braucht der Aufsteiger mittelfristig Ersatz. Entsprechend besteht Bedarf an einem neuen zentralen Mittelfeldakteur, was klar für die VfL Bochum Transfergerüchte um Marcel Sobottka spricht.

Fortuna Düsseldorf hofft auf Sobottka-Verbleib, will aber noch warten

Sobottka spielt bereits seit fast sieben Jahren in Düsseldorf und brachte es in dieser Zeit auf 171 Pflichtspieleinsätze. Dabei glückten dem gebürtigen Gelsenkirchener 25 Torbeteiligungen (14 Tore, 11 Vorlagen). Auch in dieser Saison ist der Vize-Kapitän Stammspieler. 20 Ligaspiele (4 Vorlagen), davon 18 als Starter, stehen zu Buche.

Vor allem unter Neu-Trainer Daniel Thioune, der erst Anfang Februar den Posten in Düsseldorf übernahm, konnte Marcel Sobottka auftrumpfen und hatte großen Anteil am anhaltenden Höhenflug der Düsseldorfer, die aus den letzten drei Spielen sieben von neun möglichen Punkten holten. Die Fortuna will Sobottka zwar halten und die Gespräche sollen auch schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht haben. Doch unterschrieben ist noch nichts. Zumal Düsseldorf auch erstmal die Entwicklung im Abstiegskampf abwarten will. Union Berlin und der VfL Bochum lauern und könnten die zögerliche Fortuna-Haltung bei Sobottka für einen Bundesliga Transfer nutzen.