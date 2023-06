Transfergerüchte: Union Berlin schielt auf Griechen-Keeper Konstaninos Tzolakis

Donnerstag, 29.06.2023 - 11:09 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der 1. FC Union Berlin einen neuen Torwart an der Angel? Aus Griechenland schwappen Bundesliga Transfergerüchte herüber, wonach sich die Eisernen mit Konstaninos Tzolakis befassen. Der junge Grieche von Olympiakos Piräus hat nur noch ein Jahr Vertrag und könnte beim FCU den Konkurrenzdruck auf Stammkeeper Frederik Rönnow erhöhen.

Das griechische Portal „Sporttime“ will erfahren haben, dass Union Berlin sich für Konstaninos Tzolakis interessiert. Der 21-Jährige ist der Ersatztorwart von Olympiakos Piräus, der in der abgelaufenen Saison jedoch mit ausreichen Spielpraxis bedacht wurde. 14 Pflichtspiele absolvierte Tzolakis, darunter auch zwei Partien in der Europa League. Siebenmal konnte Tzolakis seinen Kasten sauber halten, denen 14 Gegentreffer gegenüberstehen.

Nur noch 1 Jahr Vertrag - Wechselt Konstaninos Tzolakis zum 1. FC Union?

In seiner Heimat gilt Konstaninos Tzolakis als vielversprechender Nachwuchskraft. Nicht umsonst ist er aktuell auch bei der U21-Nationalmannschaft Griechenlands gesetzt, für die er bislang 14-mal zwischen den Pfosten stand. Und was dem 1. FC Union Berlin ebenfalls gefallen dürfte, ist sein Vertragsstatus.

Denn das Arbeitspapier von Tzolakis, der aus der Jugendakademie von Olympiakos stammt, läuft im Juni 2024 aus. Somit bietet sich für den griechischen Rekordmeister in dieser Transferperiode nach derzeitigem Stand letztmals die Möglichkeit, eine Ablöse für das Eigengewächs zu erzielen. Der Marktwert des jungen Schlussmannes wird auf 1,5 Millionen Euro taxiert.

Medien: Tzolakis passt ins Ersatzkeeper-Profil von FCU-Coach Fischer

Laut der Union Berlin Transfergerüchte wünscht sich FCU-Coach Urs Fischer einen neuen Torwart, der den Druck auf den gesetzten Frederik Rönnow erhöht und zugleich noch über Entwicklungspotenzial verfügt. Konstaninos Tzolakis, mit dem Torwart-Gardemaß von 1,93 Meter, passt perfekt in dieses Profil.

Doch brauchen die Eisernen überhaupt einen weiteren Rönnow-Backup? Mit Lennart Grill und Jakob Busk hat der 1. FC Union schließlich noch zwei Torhüter im Kader. Allerdings hat sich Grill, der die etatmäßige Nummer 2 der Köpenicker ist, in der abgelaufenen Saison nicht unbedingt als zuverlässiger Rönnow-Vertreter entpuppt.

Trotz Grill: Braucht Union Berlin Tzolakis als Rönnow-Herausforderer?

Zumindest in der Bundesliga. Dort sprang Grill fünfmal als Rönnow-Ersatz in die Bresche und musste dabei elfmal hinter sich greifen. Insgesamt kassierte das Union-Bollwerk letzte Saison nur 38 Gegentore. Bedeutet rein statistisch betrachtet: Lennart Grill bestritt 15 % der möglichen Ligaspiele, ließ dabei aber fast ein Drittel aller Saison-Gegentore (29 %) zu. Natürlich darf nicht verschwiegen werden, dass der 24-Jährige auch bei den Zu-Null-Siegen gegen den 1. FC Köln (1:0) und VfB Stuttgart (3:0) das Union-Gehäuse hütete. Auch im Europapokal bei St. Gilles oder im DFB-Pokal gegen Heidenheim blieb er ohne Gegentor.

Doch sollte Rönnow einmal längerfristig ausfallen, würden den Eisernen eine stärkere Nummer 2 gut zu Gesicht stehen. Ob diese Rolle künftig Konstaninos Tzolakis im Stadion An der Alten Försterei übernimmt, kann aktuell nur spekuliert werden. Aus FCU-Sicht wäre ein Union Berlin Transfer des 20-Jährigen sicher nicht verkehrt. Allerdings dürfte der Junioren-Nationalspieler nach regelmäßiger Spielpraxis streben, die er für seine weitere Entwicklung braucht. Ob Tzolakis diese in Köpenick als Rönnow-Backup bekommen würde, ist ungewiss.