Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg nimmt Freiburgs Yilmaz ins Visier

Freitag, 23.08.2024 - 14:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die 2. Liga steht vor dem 3. Spieltag und die meisten Klubs haben ihre Kaderplanung noch nicht komplett abgeschlossen. So auch der Fall beim 1. FC Nürnberg, der auf die Verletzung von Tim Handwerker reagieren möchte. Diesbezüglich soll sich der „Glubb“ für ihn einen kurzfristigen Ersatz suchen. Wie die „Bild“ nun berichtet, hat der Zweitligist mit Berkay Yilmaz wohl eine Alternative ausgemacht, die bis zum Ende der Transferfrist ins Max-Morlock-Stadion gelockt werden könnte.

Eine Festverpflichtung des 19-jährigen Verteidigers ist jedoch nicht so einfach, wie man meinen können. Zudem kommt hinzu, dass sein Verein der SC Freiburg das Talent nicht dauerhaft abgeben möchte. Der Deutsch-Türke könnte allerdings beim 1. FC Nürnberg auf Einsatzzeiten kommen, die ihm im Breisgau noch nicht so regelmäßig ermöglicht werden können.

Erst Verlängerung und dann per Leihe zum FCN?

Berkay Yilmaz steht bereits seit dem Sommer 2020 beim Sportclub unter Vertrag und arbeitete sich von der Jugend über die Zweitvertretung zu den Profis hoch. Seit wenigen Wochen gehört er dem Kader der Profis an und dürstet zugleich nach seinem Debüt in der Bundesliga.

Ob es dazu kommen könnte, steht derweil in den Sternen, denn die Aussichten auf Einsatzzeiten stehen recht gering. Kein Wunder also, dass man beim SC Freiburg offen für eine Leihe wäre, doch dafür müssten die Voraussetzungen passen. Das Arbeitspapier des Linksverteidigers läuft in einem Jahr aus, sodass der Vertrag zunächst verlängert werden müsste.

Yilmaz als Soares-Backup zum FCN?

Der 14-fache türkische U19-Nationalspieler soll beim 1. FC Nürnberg Danilo Soares Druck machen und als Backup fungieren. Der Brasilianer hat seit dem Ausfall keinen direkten Konkurrenten und soll mit Berkay Yilmaz diesen vorgesetzt bekommen.

Für den Youngster, der nicht nur als Linksverteidiger agieren kann, sondern eben auch im linken Mittelfeld sowie im offensiven Mittelfeld spielen kann, könnte als mit seiner Polyvalenz punkten. Jedoch tauchen nicht nur 1. FC Nürnberg Transfergerüchte rund um das Verteidiger-Talent auf.

Juve, Milan, Atlético & Co an Yilmaz dran?

Verschiedenen Berichten zufolge soll aus der türkischen Süper Lig die Spitzenklubs Galatasaray Istanbul und Besiktas am Verteidiger interessiert sein. Sogar Juventus Turin und der AC Mailand aus der italienischen Serie A haben ihre Fühler wohl nach Yilmaz ausgestreckt. Und auch aus der spanischen La Liga soll sich Atlético Madrid ebenfalls mit dem Freiburg-Youngster beschäftigen.

Auch wenn sich namhafte europäische Klubs um ihn bemühen, hat der 1. FC Nürnberg gute Chancen auf eine Leihe. Anders als bei den anderen genannten Vereinen dürfte Berkay Yilmaz bei den Franken gute Chancen auf Einsatzzeiten haben. Eine Festverpflichtung des 19-jährigen ist jedoch ausgeschlossen, da die SCF-Bosse viel von Yilmaz halten.