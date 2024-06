Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg beschäftigt sich mit Fischer & Schweinsteiger

Montag, 10.06.2024 - 17:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nachdem nun klar ist, dass Cristian Fiél zur neuen Saison den Chefposten des Trainers bei Hertha BSC übernimmt, sucht der Klub nach einem Nachfolger. Dabei schwirren zwei interessante Namen durch die Transfermarkt Gerüchteküche umher, die es in sich haben dürften. Zum einen wird der Schweizer Urs Fischer mit den Franken in Verbindung gebracht und zum anderen Tobias Schweinsteiger.

Laut dem Fußballfachmagazin „kicker“ stehen beide Namen auf der Liste der FCN-Bosse. Der Club möchte die Trainersuche gerne noch in dieser Woche zum Abschluss bringen, doch einfach wird dieses Unterfangen nicht. Mit Tobias Schweinsteiger hat man zudem einen auf dem Schirm, der bereits von 2020 bis 2022 als Co-Trainer in Nürnberg tätig war.

Urs Fischer & Union Berlin im Guten getrennt

Ein Glücksfall für den Zweitligisten dürfte Urs Fischer sein, der im vergangenen Herbst beim 1. FC Union Berlin ging. Es war keine klassische Trainerentlassung, da sich beide Seiten, also Vereinspräsident Dirk Zingler und der sympathische Fischer, für ein Ende des Engagements bei den Eisernen entschieden. Dass das Verhältnis zwischen Klubführung und Fischer auch nach Beschäftigungsende tadellos war, beweist das gemeinsame Frühstück tags darauf mit allen Beteiligten.

Selten konnte man eine herzlichere Trennung im Profifußball beobachten, wie es bei Union Berlin in Bezug auf Urs Fischer der Fall war. Nun ist der 58-jährige Übungsleiter seit Mitte November des vergangenen Jahres ohne Aufgabe unterwegs. Geht es nach dem Willen des 1. FC Nürnberg, so könnte sich dieser Zustand ändern. Fraglich ist jedoch, ob die Eisernen noch einen gültigen Vertrag mit Fischer haben und ob der Trainer aus diesem herausgekauft werden müsste.

Schweinsteiger mit neuer Aufgabe?

Neben Urs Fischer hat man dem Anschein nach auch noch Tobias Schweinsteiger auf dem Schirm. Der 42-jährige stand zuletzt an der Seitenlinie des VfL Osnabrück und wurde nur einen Tag vor Urs Fischer entlassen. Den Bruder des Weltmeisters von 2014 Bastian Schweinsteiger kennt man noch aus alten Tagen.

Von 2020 bis 2022 stand er als Co-Trainer des 1. FC Nürnberg an der Seite von Michael Wiesinger, Marek Mintál und Robert Klauß an der Seitenlinie des „Glubbs“. Nun könnte er erstmal selbst als Cheftrainer des Traditionsklubs fungieren, wenn sich die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte bewahrheiten sollten.

Fischer nur schwer zu bekommen

Der 42-jährige kennt also den Verein und wäre also kein Unbekannter. Den Transfergerüchten zufolge möchten die FCN-Verantwortlichen jedoch gerne den Schweizer Urs Fischer am Spielfeldrand sehen, haben aber nur geringe Chancen, dass er sich für ein Engagement in Nürnberg überzeugen lässt.

Tobias Schweinsteiger wäre jedenfalls zu haben und mit ihm könnte es durchaus in die neue Saison gehen. Bis dahin müssen jedoch noch einige Dinge geklärt werden. Wie bereits erwähnt, soll es in dieser Woche zu einer Einigung mit dem neuen Trainer des 1. FC Nürnberg kommen. Ob der Zeitplan eingehalten werden kann, muss abgewartet werden.