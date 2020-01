Transfergerüchte: Berater bietet Herthas Jordan Torunarigha dem 1. FC Köln an

Mittwoch, 08.01.2020 - 13:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei Hertha BSC tut sich langsam was. Aktuell hat der Bundesligist seine Zelte im Trainingslager in Florida aufgeschlagen, aber ehe Eduard Löwen seine Tasche auspacken konnte, musste er wieder zurück nach Deutschland. Der FC Augsburg hat sich seine Dienste leihweise mit anschließender Kaufoption gesichert.

Welch ein Paukenschlag auf dem Transfermarkt, denn Löwen kam erst im Sommer 2019 für rund 7 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg zu den Berlinern und macht jetzt schon den Abflug. Ein ähnliches Schicksal könnte auch Jordan Torunarigha blühen, der seit 2006 zahlreiche Jugendstationen von Hertha BSC durchlief und nun vor dem Absprung stehen könnte.

Sortiert Hertha BSC Torunarigha aus – Köln am Zug?

Die Transfermarkt Gerüchteküche ist in Bezug auf Hertha BSC eh schon am Brodeln und der Verein versucht mit aller Macht einen Umbruch im Kader zu erwirken, wodurch einige Spieler den Klub verlassen dürfen. Torunarigha stand bisher wohl noch nicht auf der Abschussliste, jedoch sorgt sein Berater für einige Transfergerüchte, die aktuell die Runde machen.

So soll er laut eines Berichts vom „Express“ nun sein Schützling dem 1. FC Köln angeboten haben. Die Kölner befinden sich zudem auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und so könnte Torunarighas Berater wohl auf offene Ohren stoßen. Zumal der geplante Transfer von Simon Falette ins Wasser fiel. Dieser wechselt zu Fenerbahçe Istanbul in die türkische Süper Lig, sodass die Suche wieder von vorne beginnt.

Torunarighas Zeit bei Hertha BSC scheint vorbei zu sein

Jordan Torunarigha hat wohl kaum noch eine Zukunft bei Hertha BSC und so ist es nicht verwunderlich, dass nach einem neuen Arbeitgeber fahndet wird. Horst Heldt ist jedenfalls offen für einen Transfer, auch wenn der Name Torunarigha nicht explizit fiel. Gegenüber dem Express ließ er Folgendes verlauten:“ Es kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Neuer mehr ins Trainingslager – aber man weiß ja nie.“

Bei Hertha BSC stehen die Chancen auf weitere Einsätze eher schlecht aus. So durfte das Eigengewächs in dieser Saison wettbewerbsübergreifend lediglich sechsmal ran, wobei zwei Einsätze in der Regionalliga Nordost, zwei in der Bundesliga und weitere zwei Partien im DFB-Pokal absolviert wurden. Im Pokal gelang ihm noch der Ausgleichstreffer gegen Dynamo Dresden, wodurch sich das Team in die Verlängerung retten konnte.

Schnappt 1. FC Köln bei Herthas Verteidiger zu?

Vertrauen scheint man nicht in seine Person zu haben. Unter Trainer Jürgen Klinsmann kam Jordan Torunarigha bisher noch gar nicht zum Einsatz. Herthas Co-Trainer Alexander Nouri meinte zwar gegenüber den Medien: „"Die Tür ist offen für jeden, alles zu geben und sich anzubieten", allerdings hat das bekanntlich nicht viel zu heißen.

Durch das Millionen-Investment von Lars Windhorst hat Hertha BSC ganz andere Möglichkeiten, um auf dem Transfermarkt zu agieren. Profitieren kann davon der 1. FC Köln, wohin der 22-jährige deutsche U21-Nationalspieler wechseln könnte. Angedacht sei wohl ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

Fenerbahçe Istanbul ebenfalls in der Verlosung

Die Berateragentur von Torunarigha (ROGON) heizt jedoch mit dem Anbieten des Spielers bei anderen Vereinen die Bundesliga Transfergerüchte weiter ein. So wurde der Linksfuß auch Fenerbahçe Istanbul zur Leihe angeboten.

Auch hier ist die Rede von einem etwaigen Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption wie der türkische „Haber Global“- Journalist Yağız Sabuncuoğlu berichtet. Es dürfte also spannend werden, wohin es den Verteidiger in diesem Winter ziehen wird.