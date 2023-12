Transfergerüchte: 1. FCK flirtet mit Ex-Frankfurter Ajdin Hrustic - Bochum mischt mit

Donnerstag, 07.12.2023 - 13:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei Hellas Verona ist Ajdin Hrustic aufs Abstellgleis geraten. Kehrt der Ex-Frankfurter nun nach Deutschland zurück? Der 1. FC Kaiserslautern hat ein Auge auf den zentralen Mittefeldspieler geworfen. Doch dem Zweitligisten droht Konkurrenz aus der Bundesliga. Denn auch der VfL Bochum soll Hrustic schöne Augen machen.

Der Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals (2:0 gegen Nürnberg) spült dem 1. FC Kaiserslautern über 1,7 Millionen Euro in die Kassen. Zusätzlicher finanzieller Spielraum, den die Roten Teufel für den Transfermarkt im Winter nutzen können, um Neu-Trainer Dimitrios Grammozis die ein oder andere Verstärkung zur Verfügung zu stellen. In Italien wird nun ein möglicher Kandidat mit dem FCK in Verbindung gebracht.

Transfer-Insider: 1. FC Kaiserslautern bemüht sich um Ajdin Hrustic

Dem 1. FC Kaiserslautern wird Interesse an Ajdin Hrustic von Hellas Verona nachgesagt. Diese FCK Transfergerüchte stammen aus der Feder des Transfer-Gurus Gianluca di Marzio. Der italienische Journalist gilt in Sachen Transfergerüchte als gut informierte und seriöse Quelle. Di Marzio lässt wissen, dass Hrustic seine Zelte in Italien abbrechen und nach Deutschland zurückkehren möchte.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler schnürte zwischen 2020 bis 2022 zwei Jahre seine Schuhe für Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen, wo Hrustic meist nur als Joker fungierte, sammelte er u.a. 34 Bundesliga-Einsätze und gewann mit der Eintracht 2022 die Europa League. Es folgte ein abruptes Ende in Frankfurt und der Australier wechselte für 500.000 Euro Ablöse zu Hellas Verona in die Serie A.

Hrustic spielt bei Hellas Verona keine Rolle

In Verona wurde Ajdin Hrustic jedoch vom Pech verfolgt. Verbuchte der flexible Mittelfeldakteur in der Hinrunde 2022/23 noch sechs Einsätze, wurde er von einer langwierigen Knöchelverletzung ausgebremst. Zwar ist der 24-fache Nationalspieler seit Mai wieder einsatzbereit, doch bei Hellas Verona spielt er keinerlei Rolle mehr.

In dieser Saison stand der technische versierte Linksfuß noch nicht eine Minute auf dem Platz. Ob Ajdin Hrustic überhaupt noch ein Pflichtspiel für das Kellerkind der Serie A bestreitet, darf stark angezweifelt werden. Zwar hat der Australier mit bosnischen Wurzeln, der in der Jugend auch für den FC Schalke spielte, noch einen gültigen Kontrakt bis Juni 2026. Doch da Hrustic in Verona gänzlich außen vor ist, werden ihm die Italiener keine Steine in den Weg legen.

VfL Bochum als FCK-Konkurrenz bei Ajdin Hrustic

Für die Roten Teufel dürfte sich das finanzielle Risiko bei einem 1. FC Kaiserslautern Transfer von Ajdin Hrustic überschaubar sein. Hrustic ist für Hellas Verona absolut verzichtbar, sodass bei der Ablöse mit Zugeständnissen seitens der Gialloblu zu rechnen ist. Der Marktwert von Hrustic wird auf 900.000 Euro taxiert. Er dürfte für weitaus weniger zu haben sein.

Größere Gefahr im Rennen um Hrustic scheint für den 1. FCK vom VfL Bochum auszugehen. Laut Di Marzio ist der Bundesligist ebenfalls interessiert. Für den Revierklub würde eine Verpflichtung von Hrustic aber nur dann Sinn ergeben, wenn ein anderer zentraler Mittelfeldspieler die Castroper Straße verlässt. Passenderweise kursieren VfL Bochum Transfergerüchte, wonach Patrick Osterhage beim SC Freiburg im Gespräch ist. Hrustic wäre ein positionsgerechter Ersatz.