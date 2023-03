Transfergerüchte: 1. FCK am ablösefreien VfB-Verteidiger Antonis Aidonis dran

Donnerstag, 16.03.2023 - 12:38 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bedient sich der 1. FC Kaiserslautern beim VfB Stuttgart? 1. FCK Transfergerüchte kursieren, wonach sich der Zweitliga-Aufsteiger die Dienste von Antonis Aidonis sichern will. Der Verteidiger ist in Stuttgart außen vor, ein Wechsel zu den Roten Teufel weitestgehend unkompliziert. Allerdings haben noch weitere Klubs ein Auge auf Aidonis geworfen.

Nach der Saison gehen der VfB Stuttgart und Antonis Aidonis getrennte Wege. Diese VfB Stuttgart Transfernews brachte „Sky“ in Umlauf. Demnach werden die Schwaben den auslaufenden Vertrag des 21-Jährigen, der 2018 als vielversprechendes Talent an den Neckar wechselte, nicht verlängern.

Aidonis: Beim VfB Stuttgart außen vor - auf Transfermarkt begehrt

Eine Trennung dürfte auch ganz im Sinn von Aidonis sein. Denn der Abwehrmann spielt bei den VfB-Profis keinerlei Rolle. Auch Neu-Trainer Bruno Labbadia, der Anfang Dezember auf die Trainerentlassung von Pellegrino Matarazzo folgte, hat für den ehemaligen DFB-Juniorennationalspieler keinerlei Verwendung. Kein Einsatz in der Bundesliga und auch im Regionalliga-Team ist Aidonis nur Teilzeitkraft (15 Einsätze).

Sorgen um seine sportliche Zukunft muss sich der Deutsch-Grieche aber nicht machen. Schließlich ist der vielseitige Verteidiger, der in der Innenverteidigung und als Rechtsverteidiger spielen und auch im defensiven Mittelfeld aushelfen kann, auf dem Transfermarkt begehrt. Kein Wunder, kann Antonis Aidonis im Sommer doch ablösefrei wechseln.

Macht Lautern bei VfB-Verteidiger Aidonis Ernst?

So ist Aidonis Bestandteil neuer 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte. Den Roten Teufel, die als Tabellensechster den Klassenerhalt in der 2. Liga so gut wie in der Tasche haben, stünde ein flexibler Defensivspezialist durchaus gut zu Gesicht. Wenngleich FCK-Trainer Dirk Schuster für das Abwehrzentrum mit Boris Tomiak, Kevin Kraus und Robin Bormuth ordentlich besetzt ist. Bormuth spielt zwar nur auf Leihbasis im Fritz-Walter-Stadion, doch es ist durchaus denkbar, dass der 1. FC Kaiserslautern die Leihgabe des SC Paderborn fest verpflichtet.

Die Profikarriere von Antonis Aidonis, der bis zur U20 alle Nachwuchsmannschaften vom DFB durchlief, kommt derweil nur schleppend in Gang. Dem Youngster bleib nicht in Stuttgart der Durchbruch verwehrt. Auch während seiner einjährigen Leihe bei Dynamo Dresden in der vergangenen Saison konnte sich der Abwehrmann nicht in der ersten Mannschaft etablieren (11 Spiele in der 2. Liga).

Auch Regensburg flirtet mit Antonis Aidonis

Ob sich die Spekulationen rund um den 1. FC Kaiserslautern und Antonis Aidonis in den kommenden Wochen intensivieren, muss erstmal abgewartet werden. Doch sollten die Pfälzer tatsächlich konkretes Interesse bekunden, dürfen sich die FCK-Verantwortlichen im Werben um den 1,86 Meter großen Rechtsfuß nicht auf die faule Haut legen.

Denn laut „Sky“ steht der Verteidiger gleich bei mehreren Vereinen aus der 2. Liga auf dem Zettel. Namentlich wird aber nur noch Jahn Regensburg genannt, die jedoch um den Klassenerhalt bangen müssen. Auch in Österreich ist Aidonis Thema in der Transfermarkt Gerüchteküche, wo ebenfalls einige nicht genannten Klubs interessiert sind.