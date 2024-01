Transfergerüchte: VfB Stuttgart beobachtet Fener-Sechser Ismail Yüksek

Mittwoch, 17.01.2024 - 10:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der VfB Stuttgart hat einen neuen defensiven Mittelfeldspieler auf dem Radar. Objekt der Begierde ist Ismail Yüksek von Fenerbahce Istanbul. Noch ist die Spur zum türkischen Nationalspieler nicht heiß. Die Schwaben bekleiden in dieser Personalie die Rolle des Beobachters. Allerdings könnten die Stuttgarter unter Transfer-Zugzwang geraten, da ein Klub aus Frankreich intensiv um Yüksek wirbt.

Noch lässt es der VfB Stuttgart auf dem winterlichen Transfermarkt, der noch bis zum 1. Februar seine Pforten geöffnet hat, ruhig angehen. „Aktuell ist nichts geplant“, ließ VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Rande der 1:3-Pleite am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach wissen. Nichtsdestotrotz hält man in der Neckarmetropole die Augen auf. Potenzielle Verstärkung für die defensive Mittelfeldzentrale wurde in der Türkei erspäht.

Beim VfB Stuttgart im Gespräch: Fener-Star Ismail Yüksek flirtet mit Lyon

Auf dem Portal „Sports Digitale“ wird dem VfB Stuttgart Interesse an Ismail Yüksek von Fenerbahce Istanbul nachgesagt. Der VfB Stuttgart Transfernews zufolge steht der 24-Jährige bei den Schwaben unter Beobachtung. Deutlich konkreter sind die Transfergerüchte zwischen Yüksek und Olympique Lyon.

Die Franzosen, die in der heimischen Ligue 1 im Abstiegskampf mitmischen, buhlen intensiver um den türkischen Mittelfeldabräumer. Lyon soll Fenerbahce bereits ein Angebot für Yüksek, der noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 besitzt, unterbreitet haben. 8 Millionen Euro Ablöse plus 4 Millionen Euro Bonuszahlungen stehen im Raum.

Ismail Yüksek: VfB lässt sich über Lyon-Verhandlungen informieren

Fenerbahce hat die OL-Offerte für seinen Stammspieler ausgeschlagen, wobei der VfB Stuttgart über alle weiteren Entwicklungen im Transferpoker auf dem Laufenden gehalten werden will, um Lyon gegebenenfalls zu überbieten. Ismail Yüksek, der seit September 2022 Nationalspieler ist, hat einen Marktwert von 7,5 Millionen Euro.

Doch ehe sich die VfB Stuttgart Transfergerüchte um Yüksek erhärten, müsste ein Leistungsträger der Hoeneß-Elf von Bord gehen. Andernfalls besteht kein akuter Personalbedarf auf der Sechser-Position, hat der VfB doch mit Angelo Stiller oder Atakan Karazor starke und kompetente Optionen. Jedoch könnten die Stuttgarter in Ismail Yüksek auch eine Verstärkung für die kommende Saison sehen.

Frankfurt & Co.: Yüksek zuletzt auch bei Bundesliga-Trio gehandelt

Bei Fenerbahce ist Yüksek in dieser Saison der absolute Durchbruch gelungen. Für den Tabellenführer der Süper Lig absolvierte der 1,83 Meter große Rechtsfuß 18 von 20 möglichen Ligapartien (3 Vorlagen) und stand dabei 15-mal in der Startformation. Zwei Spiele verpasste der Mittelfeldspieler wegen einer Gelb-Rot-Sperre.

Ismail Yüksek ist übrigens kein unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga Gerüchteküche. Im November wurde sein Name mit einem Bundesliga-Trio in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang machten Eintracht Frankfurt Transfergerüchte die Runde. Zudem sollen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen ein Auge auf Yüksek geworfen haben. Erhärtet hat sich bislang aber keine Spur.