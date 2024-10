Transfergerüchte: VfB Stuttgart beobachtet ablösefreien Jakub Moder

Donnerstag, 24.10.2024 - 16:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der VfB Stuttgart zeigte nach der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern München am Dienstag in der Champions League bei Juventus Turin Moral. Mit dem späten Siegtreffer zum 1:0-Erfolg durch El Bilal Touré, konnten die Brustringträger zumindest mit einem Erfolgserlebnis zurück nach Stuttgart fahren. Zugleich ist man für das anstehende Duell zuhause gegen Holstein Kiel in der Bundesliga gewappnet.

Abseits des Platzes machen die Schwaben zudem ebenfalls auf sich aufmerksam, denn wie der Bezahlsender „Sky“ berichtet, soll der Bundesligist Interesse an einer möglichen Verpflichtung von Jakub Moder gezeigt haben. Mit Mo Dahoud und Deniz Undav hat man bereits zwei Spieler von Brighton & Hove Albion verpflichten können. Folgt in relativ kurzer Zeit der dritte Neuzugang aus Brighton?

Moder mit schwerem Stand bei Brighton

Den aktuellen VfB Stuttgart Transfergerüchten zufolge sollen sich die Schwaben mit Jakub Moder beschäftigen. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer 2020 für 11 Millionen Euro von Lech Posen auf die Insel. Direkt im Gegenzug wurde der heute 25-jährige an seinen Ex-Klub verliehen und kehrte zum Jahresende zurück. Seitdem bestritt der polnische Nationalspieler 65 Partien für die Seagulls, in denen ihm 2 Tore und 4 Vorlagen gelingen sollten.

Aufgrund eines Kreuzbandrisses im April 2022 musste Moder rund eineinhalb Jahre auf sein Comeback warten. Seitdem kommt der Mittelfeldspieler bei Brighton & Hove Albion nur schwer in Tritt. Dabei ist Jakub Moder kein Schlechter, denn zu seinen Stärken gehört sein hervorragendes Passspiel, ein intensives Zweikampfverhalten und seine Distanzschüsse ist ebenfalls eine Waffe, die ihn auszeichnet.

VfB Stuttgart bekäme Moder ablösefrei im Sommer

Unter Trainer Fabian Hürzeler hat es der 1,91 Meter große zentrale Mittefeldspieler dennoch schwer, auch wenn seine Attribute bestens ins System von Hürzeler passen. Zu seinen weiteren Stärken gehören auch, dass er mit seiner defensiveren Spielweise auch als Sechser eingesetzt werden kann und zugleich als sogenannter Box-to-Box-Mittelfeldspieler agieren kann.

Jakub Moder wäre auch einer für das offensive Mittelfeld, wo er mit seiner Physis glänzen könnte. Aus Sicht der VfB-Bosse ist der Nationalmannschaftskollege von Robert Lewandowski auf jeden Fall interessant, denn auch wenn Moder aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzung, welcher vollständig auskuriert hat, lange Zeit ausfiel, so wäre er im kommenden Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Brighton ausläuft.

Noch keine konkreten Gespräche

Einen allzu großen Marktwertverlust musste Moder überraschenderweise nicht miterleben. Wurde sein Marktwert im Frühjahr 2022 noch auf 12 Millionen Euro taxiert, so liegt dieser momentan bei circa 10 Millionen Euro. Der 25-jährige sehnt sich indes nach Einsatzzeiten, die er in der Premier League unter Hoeneß in dieser Spielzeit noch nicht bekam.

Auch wenn der VfB Stuttgart Interesse an einem Transfer des Mittelfeldspielers zeigt, so wurden noch keine konkreten Gespräche über einen möglichen Deal geführt. Intern beratschlagt man sich, ob das Paket aus Gehalt, Handgeld und seiner sportlichen Qualität zu einem Transfer führen soll oder eben nicht.