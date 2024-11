Transfergerüchte: Union Berlin & SC Freiburg buhlen um Terry Yegbe

Mittwoch, 13.11.2024 - 13:46 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eigentlich hätten die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin eine ganz andere Baustelle zu beackern als sich um die Abwehrzentrale zu sorgen. Der Klub benötigt dringend einen Mittelstürmer, der die Dinger vorne reinmacht. Im Hintergrund wird sich FCU-Manager Horst Heldt sicherlich nach genau solch einem Spieler auf dem Transfermarkt umschauen.

Parallel scheint man sich allerdings ebenfalls nach Verstärkungen in der Defensive umzuschauen, wie das schwedische Portal „Fotbooldirekt.se“ berichtet. Demnach streuen die skandinavischen Kollegen ein Union Berlin Transfergerücht, welches sich mit Terry Yegbe beschäftigt, der bei seinem aktuellen Klub IF Elfsborg durchstartet. Aber die Berliner sollen nicht die einzigen sein, die ihre Fühler nach dem Verteidiger ausstrecken.

Terry Yegbe startet bei Elfsborg durch

Terry Yegbe wechselte zu Jahresbeginn für rund 550.000 Euro aus Finnland von SJK Seinäjoki nach Schweden und ist seitdem nicht mehr aus der Stammelf wegzudenken. Bei den Elfsborgern gehört der 1,95 Meter große Innenverteidiger zu den Leistungsträgern seines Vereins. Im Laufe der Saison entwickelte sich der Ghanaer prächtig, was sich auch auf seinen Marktwert auswirkt.

Lag dieser bei seinem Wechsel im Februar noch bei beschaulichen 400.000 Euro, so wird er auf „Transfermarkt.de“ mittlerweile mit einem Wert von circa 1,8 Millionen Euro beziffert. Zur Erinnerung: Im Sommer 2023 lag sein Marktwert noch bei schlappen 50.000 Euro. Terry Yegbe ist in seiner Entwicklung noch nicht am Ende angelangt. Kein Wunder, denn der Linksfuß ist gerade einmal 23 Jahre alt und wartet zugleich auf sein Debüt bei der A-Nationalmannschaft Ghanas.

SC Freiburg ebenfalls mit Interesse

Die FCU-Bosse sollen dem Vernehmen nach den jungen Defensivspieler, der zudem auch auf der Linksverteidigerposition eingesetzt werden kann, intensiv beobachten. Ein Wechsel würde durchaus Sinn ergeben, wenn sich die Bayer 04 Leverkusen Transfergerüchte rund um Diogo Leite bewahrheiten sollten und er den Verein im Sommer verließe.

Terry Yegbe wäre dann der 1:1-Ersatz für den Portugiesen, der durchaus als Wechselkandidat im nächsten Sommer angesehen werden kann. Allerdings bekommen die Eisernen Konkurrenz im Werben um Yegbe, denn besagtes Portal streut ebenso SC Freiburg Transfergerüchte, die den Ghanaer mit dem Sportclub in Verbindung bringt.

5 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum

Ob noch weitere Vereine aus der Bundesliga an Yegbe interessiert sind, geht aus dem Bericht nicht hervor. Allerdings sollen auch Klubs aus der englischen Premier League am 23-jährigen Interesse gezeigt haben. Crystal Palace, Sheffield United und der FC Fulham sollen ihre Fühler ausgestreckt haben.

Zudem buhlen wohl auch Klubs aus den Niederlanden, Italien und aus Belgien um den Verteidiger. Terry Yegbe soll sich zwar bei Elfsborg wohlfühlen, dennoch scheint der nächste Karriereschritt in diesem Winter, spätestens im Sommer vorgezeichnet sein. Rund 5 Millionen Euro soll IF Elfsborg als Ablösesumme für den Ghanaer fordern. Sein Vertrag ist zudem noch bis zum Sommer 2028 datiert.