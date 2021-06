Transfergerüchte: 1. FC Union Berlin in Gedanken bei Robin Quaison?

Mittwoch, 09.06.2021 - 14:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Zukunft von Robin Quaison beim 1. FSV Mainz 05 ist trotz des Klassenerhalts nicht gesichert. Ob es für den 27-jährigen Schweden auch in der kommenden Saison bei den 05ern weitergeht, steht noch in den Sternen. Aktuell stehen die Zeichen eher auf Trennung. Zu seiner Zukunft wollte sich der Angreifer noch nicht deutlich äußern.

Klar ist, dass sein Vertrag beim Bundesligisten Mainz 05 Ende des Monats ausläuft und er dann auch ablösefrei zu haben wäre. Zum Stand der Dinge ist nach außen noch nichts durchgedrungen. Quaison selbst kann sich aber einen Wechsel durchaus vorstellen.

Quaison im Sommer ablösefrei

Vielleicht zum 1. FC Union Berlin? Dort soll er nämlich schwedischen Medienberichten zufolge auf dem Zettel stehen. Einer wie Robin Quaison würde sicherlich auch ins Beuteschema der Eisernen passen. Er ist ablösefrei zu haben und würde sicherlich gerne in der kommenden Saison international spielen wollen.

Zudem hat er seine Treffsicherheit und Bundesligatauglichkeit in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Mit der abgelaufenen Saison dürfte der schwedische Nationalspieler dennoch nicht zufrieden sein, auch wenn er in 28 Bundesligapartien mitwirken durfte.

Bundesliga oder Ausland vorstellbar

Meist wurde er entweder ausgewechselt oder durfte als Joker ran und dass, obwohl er in der Spielzeit zuvor 13 Treffer für Mainz 05 erzielen konnte. In der Saison 2020/21 waren es „nur“ noch 6 Tore und 3 Vorlagen, die Quaison ablieferte. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 30 Einsätze, in denen ihm 7 Treffer und 5 Torvorlagen gelungen sind.

Mitte Mai äußerte er sich zuletzt über seine Zukunft und gab dem Boulevardblatt „Bild“ ein kurzes Interview, in dem er Folgendes sagte: „Vielleicht verlängere ich in Mainz, vielleicht wechsele ich. Innerhalb der Bundesliga, in eine andere große Liga... Ich weiß es noch nicht. Alles ist möglich und nichts unmöglich!“

Quaison in der kommenden Saison ein Eiserner?

Auch ein Wechsel zum 1. FC Union Berlin? Gut möglich, dass FCU-Manager Oliver Ruhnert den Stürmer auf seiner Short-List hat. Schon bei der Verpflichtung von Max Kruse überraschte Ruhnert die Konkurrenz und den eigenen Anhang. Mittlerweile ist Kruse nicht mehr aus Köpenick wegzudenken.

Gelingt Union Berlin möglicherweise ein weiterer Coup mit Robin Quaison? Die Bundesliga Gerüchteküche brodelt und auch die Union Berlin Transfergerüchte dürften zeigen, ob Quaison zur nächsten Saison für die Eisernen aufläuft oder nicht.

Angebot aus Saudi-Arabien sportlich uninteressant

Zuletzt hörte man auch von einem Transfergerücht, welches ihn mit al-Ettifaq aus Saudi-Arabien in Verbindung brachte. Seine Zukunft dürfte er dennoch in Europa sehen, auch wenn die Saudis mit einem attraktiven Gehalt locken.

Beim 1. FC Union Berlin könnte er verschiedene Positionen bekleiden. Er ist nicht nur als hängende Spitze verfügbar, sondern auch auf Linksaußen und im offensiven Mittelfeld. Mit Quaison bekämen die Köpenicker einen polyvalent einsetzbaren Spieler, den sie in ihren Reihen begrüßen könnten.