Transfergerüchte: Union Berlin mit dem nächsten Transfer? Pawel Wszolek im Visier

Mittwoch, 26.05.2021 - 13:41 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin hat die Kaderplanung bereits früh begonnen. Dabei war Oliver Ruhnert schon sehr umtriebig, was auch die Aktivitäten des Klubs auf dem Transfermarkt bezeugen. Mit Tymoteusz Puchacz (Lech Posen), Rani Khedira (FC Augsburg), Paul Jaeckel (Greuther Fürth) und mit Levin Öztunali (Mainz 05) hat man bereits vier Spieler für die kommende Saison unter Vertrag nehmen können.

Weitere Spieler könnten folgen, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken möchte. Erneut sichtet man im Nachbarland Polen, wie das Portal „Meczyki.pl“ zu berichten weiß. Kommt neben Puchacz ein weiterer Spieler aus der polnischen Ekstraklasa nach Berlin?

Folgt Wszolek seinem Landsmann Puchacz nach Köpenick?

Pawel Wszolek könnte demnach seinem Landsmann Tymoteusz Puchacz nach Köpenick folgen. Aktuell steht der 29-jährige Routinier bei Legia Warschau unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier Ende Juni endet. Die Verhandlungen zur Vertragsverlängerung stocken, sodass der Flügelstürmer ablösefrei zu den Eisernen wechseln könnte.

Der Angreifer liebäugelt allerdings auch mit einer Rückkehr nach Italien in die Serie A. Allerdings soll die heißeste Spur in die Bundesliga zu Union Berlin führen. In der Transfer Gerüchteküche brodelt es bereits heftig und ein Wechsel in die Hauptstadt zu den Eisernen macht durchaus Sinn.

Als Konkurrenz für Sheraldo Becker eingeplant?

Der Verein tritt zunächst in den Play-offs der Europa Conference League an, sodass eine Dreifachbelastung droht. Man ist also auf einen breiten Kader angewiesen, wenn man in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal bestehen möchte. Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt, auch wenn man erstmals nach 20 Jahren wieder in Europa dabei ist.

Wszolek wäre einer für die Außen und könnte sich auf der rechten Seite mit dem verletzungsanfälligen Sheraldo Becker um einen Stammplatz duellieren. Ebenso wäre er eine Alternative für die linke Außenbahn und könnte gar hinter den Spitzen agieren.

Pawel Wszolek mit internationaler Erfahrung

Genau diese Flexibilität macht den 11-fachen polnischen Nationalspieler so interessant. Urs Fischer bekäme mit Wszolek einen Spieler, der in der Offensive polyvalent einsetzbar wäre. Sollte sich der 1,86m große Stürmer nicht mit Legia Warschau über eine Vertragsverlängerung einigen können, würde er ablösefrei zu haben sein. Also ganz nach dem Geschmack von FCU-Manager Oliver Ruhnert!

Der polnische Angreifer würde zudem auch ein gewisses Maß an internationaler Erfahrung mitbringen, die dem Klub in der kommenden Saison gut zu Gesicht stünde. So durfte er in der abgelaufenen Spielzeit mit Legia Warschau zunächst in der Qualifikation zur Champions League als auch in der Europa League Quali mitwirken.

Fühlt sich in Warschau unfair behandelt

Wettbewerbsübergreifend kommt Pawel Wszolek auf 31 Partien, in denen ihm 5 Treffer und 6 Torvorlagen gelangen. Für einen Wechsel nach Köpenick spricht auch seine Unzufriedenheit bei seinem aktuellen Klub. So haderte er mit zu wenig Spielminuten, die ihm zuteilwurden.

Ebenso fühlt er sich nach eigenen Angaben nicht fair behandelt, weshalb er einem Wechsel allem Anschein offen sei. Legia Warschau soll mittlerweile selbst kein großes Interesse mehr an einer weiteren Zusammenarbeit haben und sucht indes nach einem Nachfolger.