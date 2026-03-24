Transfergerüchte: Union Berlin heiß auf Tanaka – Hannover 96 & Schalke 04 ebenfalls dran

Dienstag, 24.03.2026 - 13:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Schon seit einiger Zeit befindet sich Bundesligist Union Berlin auf der Suche nach einem Denker und Lenker im Mittelfeld. Jemand, der für kreative Momente sorgt und Torgefahr kreiert. Das Spiel der Eisernen lahmt in der Offensive und daher ist es kein Wunder, dass die Verantwortlichen nach Verstärkungen Ausschau halten. Dabei soll nun mit Ao Tanaka jemand ins Visier geraten sein, der den deutschen Fußball kennt.

Wie „TeamTalk“ zu berichten weiß, sollen die FCU-Bosse die Situation des Japaners beobachten. Tanaka, der im Sommer 2024 für vier Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zu Leeds United transferiert wurde, hatte in seinem ersten Jahr auf der Insel maßgeblichen Anteil am Premier-League-Aufstieg des Klubs. Doch mittlerweile ist er mit seinen Einsatzzeiten nicht wirklich zufrieden.

Ao Tanaka bei Leeds United auf dem Abstellgleis?

Zwar stehen in dieser Saison 21 Einsätze in der Premier League auf seinem Zettel, doch zur Wahrheit gehört auch, dass Ao Tanaka nur 7x davon in der Startelf stand. Meist kommt der japanische Nationalspieler nur auf Kurzeinsätze. Von Ende Januar bis Mitte März hatte man gar nicht auf ihn gesetzt. Satte sieben Ligaspiele musste der 27-jährige von der Bank aus mitverfolgen.

Zu wenig für die Ansprüche des Mittelfeldspielers, der noch immer über einen Marktwert von rund 10 Millionen Euro verfügt. Während Tanaka also durchaus unzufrieden sein dürfte, könnte ein Tapetenwechsel durchaus Sinn ergeben. Bei Leeds United steht er allerdings noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag. Bei einem passenden Angebot dürften die Engländer wohl gewillt sein, ihn abzugeben.

Union Berlin auf der Suche nach Denker & Lenker

Dem 1. FC Union Berlin wird derweil nachgesagt, Interesse am Rechtsfuß zu haben. Tanaka gilt als Ballsicher, kreativ und verfügt über Spielwitz. Als Vorbereiter, der selbst gerne den Abschluss sucht, passt der 1,80 Meter große Mittelfeldspieler hervorragend ins Anforderungsprofil der Köpenicker. Dem Bericht zufolge soll Ao Tanaka indes nicht der einzige Kandidat sein, der auf dem Wunschzettel der Unioner steht.

Den Meldungen zufolge, sind die Union Berlin Transfergerüchte jedoch nicht die einzigen News zu Tanaka, denn auch aus der 2. Liga soll es mit Hannover 96 und dem FC Schalke 04 gleich zwei Klubs geben, die den 35-fachen Nationalspieler auf dem Zettel haben sollen. Gleichwohl ist eine Verpflichtung nur dann ein Thema, wenn der jeweilige Verein den Aufstieg in die Bundesliga packt.

Hannover 96 & Schalke 04 ebenfalls interessiert

Aber auch dann dürfte es beispielsweise für Schalke 04 ein Drahtseilakt werden, den Japaner im Sommer zu verpflichten. Eine entsprechende Ablöse wäre fällig. Wie hoch die Forderungen der Engländer ausfällt, ist derzeit nicht bekannt. Auch hier ist man sich auf Schalke einig, dass konkrete Bemühungen und gar ein Angebot das Haus verlassen, sobald der Aufstieg in die Beletage des deutschen Fußballs unter Dach und Fach ist.

Jenes Szenario trifft auch auf Hannover 96 zu. Man möchte erst Planungssicherheit für die kommende Saison erlangen und dazu gehört die Teilnahme an der Bundesliga. Unklar ist indessen, wie Ao Tanaka seine nähere Zukunft plant. Eine Rückkehr nach Deutschland wäre jedoch durchaus im Bereich des Möglichen.