Transfergerüchte: Union Berlin nimmt Keeper Jovanovic ins Visier

Donnerstag, 09.01.2025 - 13:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt in diesem Winter läuft auf Hochtouren. Während einige Bundesligisten bereits Verstärkungen an Land gezogen haben, wartet man beim 1. FC Union Berlin auf die ersten offiziellen Meldungen bezüglich der Neuverpflichtungen. Einzig an der Seitenlinie hatte sich nach der Trainerentlassung von Bo Svensson etwas getan. Vereinsikone Steffen Baumgart löste den Dänen ab und übernahm das Ruder bei den Eisernen.

Der Verein sucht dringend einen neuen Stürmer, der das Sturmproblem lösen kann. Doch scheinbar schaut man sich auf anderen Positionen ebenfalls um, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten der serbischen Tageszeitung „Vecernje novosti“ Glauben schenken kann. Diese streut eine aktuelle Meldung, die Aleksandar Jovanovic mit den Köpenickern in Verbindung bringt.

Kommt Partizan-Kapitän Jovanovic zum FC Union?

Dem Vernehmen nach sollen sich die Unioner mit dem 32-jährigen Torhüter eingehend befassen. So spielt man mit dem Gedanken, Aleksandar Jovanovic noch in diesem Winter zu verpflichten. Die Rede ist gar von einem ernsthaften Interesse am Kapitän von Partizan Belgrad. Dort steht der 1,91 Meter große Goalkeeper bereits seit dem Sommer 2023 unter Vertrag.

Der serbische Nationalspieler gehört bei Partizan Belgrad zu den absoluten Leistungsträgern und Dank seinen Leistungen sieht sich der Klub auf dem zweiten Platz der Super Liga Srbije stehen. 17 Punkte beträgt der Rückstand auf Roter Stern Belgrad, der die heimische Liga dominiert.

Verdrängt Jovanovic Stammkeeper Rönnow auf die Bank?

Jovanovic könnte Stammtorhüter Frederik Rönnow Druck machen, denn hinter dem Dänen klafft leistungstechnisch eine Lücke. Alexander Schwolow wird Rönnow wohl auch am Samstag beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim zwischen den Pfosten vertreten. Gut möglich, dass Schwolow mit der Verpflichtung von Jovanovic dann als dritter Torhüter fungieren wird.

Rönnow selbst fällt bereits seit drei Wochen verletzungsbedingt aus. Dennoch soll sein Comeback in Kürze stattfinden. Auch er müsste sich dann Jovanovic im Rennen um die Nummer 1 im Kasten des 1. FC Union Berlin messen. Für den Serben müssten die FCU-Verantwortlichen jedoch in die Tasche greifen. Rund 1,8 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert. Ein niedriger einstelliger Millionenbetrag wäre demnach fällig.

Saudi-arabischer Klub ebenfalls interessiert

Doch Union Berlin ist scheinbar nicht der einzige Interessent. So soll auch ein Klub aus Saudi-Arabien, der nicht näher genannt wird, seine Fühler nach dem 32-jährigen ausstrecken. Klar ist, dass Partizan Belgrad auf Erlöse angewiesen ist und seinem Torwart kaum Steine in den Weg legen wird, wenn er den Klub verlassen möchte.

Für den Serben wäre es die nächste Auslandsstation, nachdem er in der Vergangenheit bereits in Spanien für Deportivo La Coruna und SD Huesca auflief. Zudem konnte Jovanovic auch in Dänemark und auf Zypern internationale Erfahrungen sammeln.