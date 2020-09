Transfergerüchte: TSG 1899 Hoffenheim buhlt um Ante Majstorović

Mittwoch, 23.09.2020 - 11:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf dem Transfermarkt hat sich die TSG 1899 Hoffenheim bisher recht zurückhaltend gezeigt. Bis auf Mijat Gaćinović, der für rund 3 Millionen von der Frankfurter Eintracht kam, hat man keinen weiteren Spieler verpflichten können. Nun scheint etwas Bewegung in die Kaderplanung zu kommen, wenn man den Transfergerüchten aus Kroatien Glauben schenken kann.

Demnach haben die Sinsheimer in Kroatien einen Innenverteidiger ausgemacht, der wohl seit Längerem beobachtet wurde. Dies berichtet zumindest das Lokalblatt „Glas Slavonije“ aus Osijek. Hierbei führt die Spur zu NK Osijek, wo ein gewisser Ante Majstorović in der Innenverteidigung den Laden zusammenhält.

Ante Majstorović der Dauerbrenner bei NK Osijek

Ante Majstorović kam im Sommer 2019 für rund 400.000 Euro von Dinamo Zagreb zum NK Osijek und avancierte sofort zum Stammspieler. In der Liga durfte er in der vergangenen Saison in 33 Partien mitwirken, wobei er ausnahmslos alle Spiele über die volle Distanz ging. Er ist quasi der Dauerbrenner bei den Kroaten.

Und auch in der Europa League Qualifikation durfte der Verteidiger ran – ein Treffer im Rückspiel beim 4:4 gegen ZSKA Sofia sollte ihm damals gelingen. Das Aus in der damaligen Quali konnte er mit seinem Treffer allerdings nicht abwenden.

TSG 1899 Hoffenheim hat Kroaten auf dem Zettel

Auch in dieser Spielzeit glänzte Ante Majstorović vergangene Woche bei der 1:2-Niederlage in der EL-Quali mit einem Tor gegen den FC Basel. In der Liga sind es bereits vier Einsätze, die er abermals sammeln konnte. Die Zeichen könnten dennoch auf Trennung stehen, wenn man den Ausführungen des besagten Blatts glauben kann.

Demnach habe die TSG 1899 Hoffenheim Interesse an einer Verpflichtung des 1,85 Meter großen Abwehrrecken gezeigt. Der Kroate würde dort zudem auf seinen Landsmann Andrej Kramarić treffen, der beim 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Köln einen Dreierpack schnürte.

Dinamo Zagreb mit von der Partie?

Aktuell steht Ante Majstorović noch bis 2023 bei NK Osijek unter Vertrag. Der 26-jährige Kroate wäre wohl vergleichsweise recht günstig zu haben, wenn man bedenkt, dass sein Marktwert auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt wird. Fraglich ist nur, ob die TSG 1899 Hoffenheim Chancen auf einen Transfer hätte.

So soll Majstorović auch an eine Rückkehr zu Dinamo Zagreb denken, wo er bereits von 2016 bis 2019 unter Vertrag stand. Aber auch Klubs aus dem europäischen Ausland haben den Abwehrspieler wohl ins Visier genommen, wie die Transfermarkt Gerüchteküche aktuell spekuliert.

RSC Anderlecht denkt ebenfalls über Transfer nach

Demnach habe wohl der RSC Anderlecht ebenfalls Majstorović auf dem Zettel, wie das Blatt zu berichten weiß. Osijeks Trainer Nenad Bjelcia will seinen Innenverteidiger auf keinen Fall ziehen lassen und kämpft um seinen Verbleib.

Die Zukunft des Rechtsfußes ist also nicht abschließend geklärt. Ihm stehen einige Optionen zur Wahl, wie es scheint. Wechsel in die Bundesliga – Verbleib in Kroatien oder doch lieber nach Belgien? Man wird es sehen, denn in Kroatien ist das Transferfenster noch bis zum 17. Oktober geöffnet.