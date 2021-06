Transfergerüchte: Schalkes Serdar nun auch bei Marseille & Rennes Thema?

Dienstag, 08.06.2021 - 15:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim FC Schalke 04 muss ein Umbruch erfolgen. Zahlreiche Spieler werden aktuell in der Transfer Gerüchteküche mit diversen Vereinen in Verbindung gebracht. Ein Name, der immer wieder in der Bundesliga Gerüchteküche auftaucht, ist Suat Serdar. Der 24-jährige wurde erst kürzlich bei Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gehandelt.

Auch Sport-90 berichtete über das Schalke 04 Transfergerücht. Nun sollen gleich zwei weitere Klubs aus dem europäischen Ausland ebenfalls am Mittelfeldspieler interessiert sein, wenn man den Transfergerüchten der „Bild“ Glauben schenken kann!

Führt die Spur nach Frankeich?

Eine Spur führt demnach in die französische Ligue 1, wo die besagten Klubs, die angeblich ihre Fühler nach Suat Serdar ausstrecken, beheimatet sind. Namentlich genannt wird Olympique Marseille, der ein Auge auf den Deutsch-Türken geworfen haben soll. Der Rechtsfuß würde den FC Schalke 04 gerne in Richtung eines Klubs verlassen wollen, der in der kommenden Saison in der Champions League vertreten ist.

Olympique Marseille kann Seats Wunsch nicht erfüllen, da man in Frankreich lediglich 5. wurde und in der nächsten Spielzeit in der Europa League antreten wird. Eventuell schraubt Serdar seine Wünsche auch herunter, sodass ein Engagement in Marseille denkbar wäre.

Suat Serdar, der auf der Sechs, im zentralen und offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, müsste sich allerdings mit Boubacar Kamara (37 Mio.€ Marktwert), Papa Gueye (10 Mio.€), Valentin Rongier (14 Mio.€) und dem aus Genua zurückkehrenden Kevin Strootman (5 Mio.€)um einen Platz im Mittelfeld streiten.

Franco Souré (2,5 Mio.€) wäre zudem noch im offensiven Mittelfeld zu finden, der jedoch um seinen Platz fürchten müsste, sofern Suat Serdar in die Hafenstadt wechseln sollte. Bedarf hätte Olympique Marseille nach aktueller Lage auf jeden Fall.

Stades Rennes ebenfalls mit von der Partie?

Und auch der FC Stades Rennes scheint sich Chancen auf einen Transfer von Serdar auszurechnen. So berichtet ebenfalls das Boulevardblatt „Bild“ über das angebliche Interesse des Klubs. Allerdings spielt auch Stades Rennes in der kommenden Saison nicht in der Königsklasse, sondern tritt erstmal „nur“ in der neugeschaffenen Conference League mit.

Der Tabellensechste der abgelaufenen Saison muss wahrscheinlich handeln, da sich die Transfergerüchte um Super-Talent Eduardo Camavinga weiterhin hartnäckig halten. Gut möglich, dass der 18-jährige den Klub aus der Bretagne in diesem Sommer verlassen wird.

Schalke 04 braucht dringend Kapital

Suat Serdar wird Camavinga nicht ersetzen können, dazu sind die Veranlagungen und Fähigkeiten der beiden Spieler zu weit voneinander entfernt. Dennoch ergibt ein Transfer nach Rennes durchaus Sinn, denn der französische Traditionsklub muss vorsorgen. Vor allem auf der Sechs wünscht sich der Klub eine starke Alternative.

Für den Deutsch-Türken könnte also Frankreich durchaus eine Option sein. Den Gang in die 2. Liga wird er höchstwahrscheinlich nicht mitgehen. Zudem benötigt der FC Schalke 04 dringend Kapital, um eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, mit der ein sofortiger Wiederaufstieg in die Bundesliga möglich ist.