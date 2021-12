FC Schalke Transfergerüchte: Gladbach-Angreifer Conor Noß im Anflug

Mittwoch, 08.12.2021 - 09:38 Uhr

Von: Robert Freiberg

Auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive ist Zweitligist FC Schalke offenbar bei Borussia Mönchengladbach fündig geworden. So heißt es in der 2. Liga Gerüchteküche, dass die Knappen ihre Fühler nach Conor Noß ausstrecken. Eine Leihe im Winter bahnt sich mehr und mehr an.

Ob es die von S04-Sportdirektor Rouven Schröder angekündigte Soforthilfe ist, ist zwar zu bezweifeln. Aber es zeichnet sich ab, dass der FC Schalke im Januar einen neuen Offensivspieler in seinen Reihen begrüßen kann. Gladbach-Youngster Conor Noß befindet sich offenbar im Anflug auf die Veltins-Arena.

FC Schalke Transfer: Conor Noß soll ausgeliehen werden

Nach Informationen der „Sport Bild“ sollen sich Königsblauen und Borussia Mönchengladbach bereits in Gesprächen über ein Leihgeschäft des 20-Jährigen befinden. Die FC Schalke Transfergerüchte um Conor Noß haben demnach schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, wobei offenbar ein Leihwechsel für anderthalb Jahre bis Sommer 2023 anvisiert wird. Und nicht nur bis zum Ende der diesjährigen Saison.

Für den polyvalenten Noß, der sowohl im offensiven Zentrum als auch der linken Außenbahn eingesetzt werden kann, wäre ein Tapetenwechsel auf Leihbasis ein guter Schritt. Denn der irische U21-Nationalspieler, der in Düsseldorf geboren wurde und seit seinem 8. Lebensjahr den Fohlen angehört, tut sich bei seinem Jugendverein schwer, bei den Profis Fuß zu fassen.

Schalke-Flirt Noß mit schwerem Stand in Gladbach

Bislang durfte Conor Noß erst einmal Bundesliga-Luft schnuppern, als er am 12. Spieltag gegen Greuther Fürth (4:0) kurz vor Schluss eingewechselt wurde und sein Profi-Debüt feierte. Zwar steht der Offensivakteur, der am Neujahrstag seinen 21. Geburtstag feiert, regelmäßig im Spieltagskader der Gladbacher, genießt aber noch nicht das volle Vertrauen von Trainer Adi Hütter.

Wenn Noß nicht gerade auf der Bank der Profis schmort, spielt er für Gladbach II in der Regionalliga West. Hier verbuchte der talentierte Youngster in sechs Partien drei Scorerpunkte (1 Tor, 2 Vorlagen). Um dem Eigengewächs zu mehr Spielpraxis zu verhelfen, wäre ein FC Schalke Transfer auf Leihbasis in die 2. Liga für Conor Noß sicher eine reizvolle Lösung, die er kaum ausschlagen dürfte. Zumal der junge Ire nicht einmal umziehen müsste.

Ausländische Klubs haben Gladbach-Talent Noß im Auge

Hinzukommt, dass die kurzfristigen Perspektiven im Borussia Park für Noß recht bescheiden sind. Die Konkurrenz der Gladbacher Offensivreihe ist mit Spielern wie Lars Stindl, Breel Embolo, Alassane Plea oder Marcus Thuram derzeit noch zu groß. Erst kürzlich machten Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte die Runde, wonach sich mit dem FC Zürich aus der Schweiz sowie dem holländische Klub AZ Alkmaar zwei Erstligisten aus dem Ausland für Noß interessieren.

Doch die Spur zum FC Schalke ist deutlich heißer und es riecht stark nach einem Winter-Wechsel. Wunderdinge sollte beim Bundesliga-Absteiger aber nicht vom potenziellen Neuzugang erwarten, dessen Marktwert mit überschaubaren 100.000 Euro taxiert wird.