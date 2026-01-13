Transfergerüchte: Schalke 04 & SV Elversberg buhlen um Stürmer Capita

Dienstag, 13.01.2026 - 14:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kommen sich zwei Top-Teams der 2. Liga auf dem Transfermarkt ins Gehege? Die Rede ist vom FC Schalke 04 und der SV Elversberg! Beide sollen sich für einen Stürmer interessieren, der sein Geld in der polnischen Ekstraklasa verdient. Hierbei nennt „Weszlo.com“ den Angolaner Capita als Objekt der Begierde.

Der 24-jährige Außenstürmer steht bei Radomiak Radom unter Vertrag. Aber auch ein Klub aus der türkischen Süper Lig soll bereits seine Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt haben, wenn man den aktuellen Meldungen Glauben schenken kann. Spannend dürfte diese Personalie aus Sicht der beiden Zweitligisten auf jeden Fall sein, denn beide befinden sich auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive.

Capita Leistungsträger bei Radomiak

Capita dürfte in Deutschland wahrscheinlich nur eingefleischten Fans ein Begriff sein, doch im polnischen Profifußball ist er kein Unbekannter. Der Angolaner wechselte erst im Sommer 2024 aus Portugal von CF Estrela Amadora zu Radomiak Radom, wo er seinerzeit einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieb.

Bei seinem Wechsel nach Polen betrug sein Marktwert rund 250.000 Euro, welchen er mittlerweile auf satte 2 Millionen Euro steigern konnte. Dabei gehört Capita bei seinem aktuellen Klub durchaus zu den Leistungsträgern. Wettbewerbsübergreifend kommt der Flügelstürmer auf 16 Einsätze, davon 13 von Beginn an – seine Ausbeute: 5 Tore und eine Vorlage.

Schalke mit erstem Angebot?

Beim FC Schalke 04 hat man den Nationalspieler Angolas wohl schon länger auf dem Schirm. Seine Entwicklung wird also interessiert verfolgt, sodass es nicht nur eine Überlegung sei, ihn zu verpflichten, viel mehr noch, man habe wohl bereits ein erstes Angebot unterbreitet. Rund eine Million Euro soll Königsblau geboten haben.

Damit liegen angeblich die Preisvorstellungen beider Klubs noch etwas auseinander, denn Radomiak Radom verlangt eigentlich genau das Doppelte an Ablöse. Klar ist, dass sich der Tabellenführer der 2. Liga gerne im Angriff verstärken möchte. Mit Capita wäre man etwas variabler aufgestellt, da er nicht nur auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen kann, sondern auch hinter den Spitzen agieren könnte.

SV Elversberg & Samsunspor ebenfalls interessiert

Neben den Schalkern soll auch der Tabellenzweite SV Elversberg seine Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt haben. Hierbei suchen die Verantwortlichen einen Ersatz für Younes Ebnoutalib, der für rund 8 Millionen Euro zu Eintracht Frankfurt wechselte und dort zugleich mit seinem ersten Treffer gegen den BVB ein perfektes Debüt feiern konnte.

Unklar ist allerdings, ob der SV Elversberg bereits ein Angebot für Capita unterbreitet hat oder nicht. Fakt ist jedoch, dass ein Ersatz für Ebnoutalib gesucht wird. Ob es am Ende der Angolaner sein wird, wird man in den kommenden Wochen sehen. Neben den beiden deutschen Klubs soll wohl Samsunspor mit einem ersten Angebot abgeblitzt sein.