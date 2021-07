FC Schalke Transfergerüchte: Verteidiger Dries Wouters vom KRC Genk im Gespräch

Mittwoch, 14.07.2021 - 10:22 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der FC Schalke sucht händeringend noch nach Verstärkung für die Defensive. Diese könnte aus Belgien stammen. Denn aktuell führt eine heiße Spur des Bundesliga-Absteigers auf dem Transfermarkt zum KRC Genk. Objekt der Begierde ist gemäß FC Schalke 04 Transfergerüchte Dries Wouters. Eine Verpflichtung des 24-Jährigen erscheint als realistisch.

Bis zum Saisonstart der prominent besetzten 2. Liga, die Absteiger FC Schalke 04 am 23. Juli mit einem Heimspiel gegen den HSV eröffnet, will der Revierklub noch mindestens einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Gesucht werden ein Spielmacher und Verteidiger. Letzteren scheinen die Königsblauen nun in Belgien ausfindig gemacht zu haben.

FC Schalke 04 heiß auf Genk-Bankdrücker Dries Wouters

Nachdem zuletzt noch Wechselgerüchte um Inter-Juwel Lorenzo Pirola die Runde machten, ist jetzt Dries Wouters ins Visier der Knappen gerückt. Das berichtet zumindest „Voetbal Nieuws“ Wouters steht derzeit noch beim belgischen Erstligisten KRC Genk unter Vertrag, wo ihm bis heute der Durchbruch verwehrt war und er zuletzt überhaupt keine Rolle mehr spielte.

In der abgelaufenen Saison brachte es der robuste Defensivspezialist lediglich auf acht Ligaeinsätze, die er alle in der Hinrunde absolvierte. Nach dem Jahreswechsel geriet Wouters gänzlich auf das Abstellgleis. Kein Einsatz mehr! meist schaffte es der 1,91 Meter große Linksfuß nicht einmal in den Spieltagskader. Kein Wunder, dass Wouters, der bei seinem Jugendklub nie zum Stammpersonal der Profis zählte, den KRC Genk unbedingt verlassen möchte. Auch sein Arbeitgeber wird ihm keine Steine in den Weg legen.

Mehrere Gründe für einen FC Schalke Transfer von Wouters

Dennoch hat der Bankdrücker das Interesse in Gelsenkirchen geweckt und ein FC Schalke Transfer ist gleich aus mehreren Gründen denkbar. Das wichtigste: Der wechselwillige Wouters wäre selbst für die hochverschuldeten und klammen Knappen bezahlbar. Sein Marktwert wird auf 800.000 Euro taxiert, viel teurer dürfte eine Verpflichtung nicht werden.

Darüber hinaus ist Dries Wouters ein polyvalenter Spieler. Der ehemalige U21-Nationalspieler kann sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Zudem ist er Linksfuß, was S04-Trainer Dimitrios Grammozis bevorzugt, und Belgier. Denn auf Schalke will man beim Neuaufbau vornehmlich auf Akteure aus Ländern setzen, mit denen man in der Vergangenheit überwiegend positive Erfahrungen machte. Belgien gehört zweifelsohne dazu.

Wohl perfekt: Schalke 04 findet Abnehmer für Markus Schubert

Dries Wouters, der seine gesamte Karriere bislang beim KRC Genk verbrachte, wäre wohl schnell für die durchaus reizvolle Herausforderung beim Revierklub zu begeistern. Dieser hat für das Abwehrzentrum noch Handlungsbedarf. Salif Sané fällt auf unbestimmte Zeit aus, Spitzenverdiener Matija Nastasić und auch Ozan Kabak werden Schalke wohl alsbald verlassen. Somit verfügen die Königsblauen nur noch über drei gelernte Innenverteidiger.

Schalke Transfer News gibt es derweil auf der Torhüterposition. So soll Ersatzkeeper Markus Schubert unmittelbar vor einem Wechsel zu Vitesse Arnheim in die Niederlande stehen. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der Deal bereits in trockenen Tüchern und der 23-Jährige, der letzte Saison an Eintracht Frankfurt ausgeliehen war, unterschreibt für 3 Jahre. Eine Ablöse erhält der FC Schalke dem Vernehmen nach nicht, dafür bleibt Schubert Gehalt in Höhe von 1,5 Millionen Euro erspart.