FC Schalke Transfergerüchte: Interesse an ablösefreien Austria-Keeper Patrick Pentz

Montag, 04.04.2022 - 10:10 Uhr

Von: Robert Freiberg

Hält der FC Schalke 04 Ausschau nach einem neuen Torwart? In Österreich kursieren Transfergerüchte, wonach die Knappen Interesse an Patrick Pentz von Austria Wien bekunden. Der frischgebackene Nationalspieler ist im Sommer ablösefrei zu haben und könnte auf Schalke seinen österreichischen Landsmann Martin Fraisl ersetzen.

Beim FC Schalke könnte sich nach der Saison mal wieder die Torwart-Frage stellen. In der laufenden Saison ist Martin Fraisl die Nummer eins im königsblauen Kasten. Doch beim Revierklub ist man offensichtlich nicht vollauf vom 28-Jährigen überzeugt, der erst zu Saisonbeginn in Gelsenkirchen anheuerte. Zumal es bislang keine Anzeichen gibt, den auslaufenden Kontrakt mit Fraisl, der in 21 Zweitligaspielen 28 Treffer kassierte, zu verlängern.

FC Schalke wohl an ÖFB-Torwart Patrick Pentz dran

Stattdessen scheinen in der Veltins-Arena Gedankenspiele zu reifen, einen neuen Torwart an Land zu ziehen. Und die FC Schalke Gerüchteküche spuckt nun auch einen Namen aus: Patrick Pentz! Der 25-Jährige ist derzeit Stammkeeper bei Austria Wien und mauserte sich in den letzten Jahren zu einem sicheren Rückhalt und gilt derzeit als bester Torhüter der Alpenrepublik.

Nicht umsonst wurde der gebürtige Salzburger in der vergangenen Saison zum besten Torwart der Bundesliga 2021 in Österreich gewählt und feierte Ende März im Testspiel gegen Schottland sein ÖFB-Debüt. Nun könnte Pentz seine Karriere in Deutschland fortsetzen. Zumindest wenn man den FC Schalke Transfergerüchten Glauben schenken mag, von denen „Krone“-Journalist Peter Linden zu berichten weiß.

Vertrag von Schalke-Flirt Pentz läuft bei Austria Wien aus

Demnach soll S04-Sportchef Rouven Schröder bereits seit Herbst ein Auge auf Patrick Pentz haben. Dessen Vertragssituation in Wien lässt einen FC Schalke Transfer zusätzlich realistischer erscheinen. Schließlich endet das Arbeitspapier von Pentz bei den Veilchen Ende Juni.

Entsprechend kann der 1,86 Meter große Goalie ablösefrei wechseln und würde das knapp bemessene Schalker Transferbudget nicht sonderlich belasten. Der Marktwert von Patrick Pentz wird mit 1,5 Millionen Euro beziffert. Auch wenn die FC Schalke Transfernews, um den beidfüßigen Pentz schwer einzuschätzen sind, steht außer Frage, dass man mit dem Österreicher einen vielversprechenden, interessanten Torwart bekommen würde.

Patrick Pentz verkörpert modernen Torwart

Seine Stärken hat Patrick Pentz vor allem auf der Linie, verfügt er doch über sehr gute Reflexe. Zudem werden in seiner Heimat vor allem seine fußballerischen Fähigkeiten gelobt. Pentz wird als sehr gut mitspielender Torwart bezeichnet, der somit die Anforderungen an das moderte Torwartspiel erfüllt.

Bei Austria Wien hat der Nationalspieler bereits seit der Saison 2017/18 den Status als Nummer eins inne. Für die Violetten stand er es bislang in 149 Pflichtspielen im Gehäuse, in denen er bei 196 Gegentoren 44 Mal seinen Kasten sauber halten konnte. In der laufenden Spielzeit wurde er beim Tabellendritten in 25 Ligaspielen 26 Mal bezwungen, sechsmal stand die Null.