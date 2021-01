SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf jagen Anton Tinnerholm

Donnerstag, 07.01.2021 - 14:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Rücken gleich zwei deutsche Klubs einen schwedischen Rechtsverteidiger in den Fokus, der aktuell in der MLS sein Geld verdient? Die Rede ist von Anton Tinnerholm, der in der US-amerikanischen MLS mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat.

Verschiedene Medien berichten bereits über das Bundesliga Transfergerücht, welches sich mit dem SC Freiburg, aber auch mit Fortuna Düsseldorf aus der 2. Liga beschäftigt! Demnach sollen beide Klubs ein Auge auf den 29-jährigen geworfen haben.

Tinnerholm absoluter Leistungsträger in New York

Doch wer ist dieser Anton Tinnerholm eigentlich? Der schwedische Ex-Nationalspieler wechselte im Januar 2018 von Malmö FF zu New York City FC und avancierte in der abgelaufenen Saison zum absoluten Leistungsträger. Ihm wurde die Ehre zuteil, als MVP (wertvollster Spieler) die Saison abzuschließen. Es kommt nicht häufig vor, dass ein Verteidiger diese Auszeichnung erhält, umso stolzer ist er über diesen Titel.

In der abgelaufenen Spielzeit verpasste der Dauerbrenner keine einzige Partie und stand darüber hinaus in allen Matches in der Startelf. Sogar als Torvorbereiter und Torschütze konnte Anton Tinnerholm dabei in Erscheinung treten. Vier Treffer und ebenso viele Vorlagen lieferte der Rechtsverteidiger ab!

Tinnerholm bestätigt Transfergerüchte

Seine Leistungen sind in Deutschland nicht unbemerkt geblieben und so wird laut dem Blatt „Aftonbladet“ der SC Freiburg mit Tinnerholm in Verbindung gebracht. Der Rechtsfuß ist offen für einen Wechsel, der ihn näher an seine Heimat bringen könnte: „Es gibt einige Gerüchte und es ist schmeichelhaft, von anderen Vereinen beobachtet zu werden. Ich bin offen, höre mir alles an und würde viele verschiedene Faktoren berücksichtigen.“

Der Schwede weiter: „die Familie und ich sind sehr glücklich in New York, in der Stadt und im Verein, aber das letzte Jahr war wirklich hart, als wir völlig von Familie und Freunden abgeschnitten waren.“ Klar ist, dass er anscheinend New York City FC durchaus verlassen möchte.

Comeback für Schweden wegen Corona geplatzt

Unklar ist zudem, wie es in der MLS weitergehen wird. Gespräche zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft stehen an. Hierbei soll es um den Beginn der neuen Saison gehen, der noch immer in den Sternen steht. Unter keinem guten Stern stand sein anstehendes Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft.

Sein Klub verweigerte ihm die Freigabe, nachdem klar war, dass Anton Tinnerholm im Anschluss für 14 Tage in Quarantäne müsste. Sein Trip in die Heimat blieb ihm also verwehrt, weswegen der 1,76 Meter große Außenverteidiger sauer war.

Fortuna Düsseldorf ebenfalls interessiert

Neben dem SC Freiburg soll auch Fortuna Düsseldorf in der Transfer Gerüchteküche ein Thema sein. Der Verteidiger, der auch im rechten Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, möchte indes gerne weg und eine neue Herausforderung annehmen.

Über seine aktuelle Vertragslänge ist derzeit nichts bekannt. Sein Marktwert liegt bei rund 2,5 Millionen Euro, sodass sicherlich auch Fortuna Düsseldorf über eine mögliche Ablösesumme nachdenken muss.