Transfergerüchte: SC Freiburg & FC Augsburg heiß auf Caen-Star Jessy Deminguet

Mittwoch, 22.06.2022 - 10:42 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der SC Freiburg und FC Augsburg haben in der 2. Liga Frankreichs Verstärkung für das Mittelfeld ausfindig gemacht. Beim Objekt der Begierde handelt es sich laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte um Jessy Deminguet vom SC Caen. Den torgefährlichen Spielmacher zieht es zu einem Erstligisten. Doch Freiburg und Augsburg sind im Transferpoker nur Außenseiter.

Auf der Suche nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld strecken sowohl der SC Freiburg und FC Augsburg ihre Fühler nach Jessy Deminguet aus. Diese Transfernews stammt zumindest von „Ouest-France“. So zählt die regionale Zeitung die beiden Bundesligisten neben einer Reihe französischer Klubs aus der Ligue 1 als Interessenten am 24-Jährigen auf.

Deminguet: Schlechte Karten für Freiburg & Augsburg - Ligue 1-Klubs favorisiert

Ob sich die SC Freiburg Transfergerüchte oder FC Augsburg Transfergerüchte um Deminguet weiter erhärten, ist aber nicht anzunehmen. Denn dem Bericht zufolge befinden sich der OSC Lille und Erstliga-Aufsteiger FC Toulouse im Rennen um den Caen-Kapitän auf der Pole Position. Zudem mischen auch noch der RC Straßburg und Stade Brest mit.

Der begehrte Jessy Deminguet hat die Qual der Wahl. Auch wenn der Franzose bei der Wahl seines künftigen Arbeitgebers noch keine Entscheidung getroffen hat, steht zumindest fest, dass er SM Caen in dieser Transferperiode verlässt. So hat Deminguet seinem Jugendklub mitgeteilt, seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Daraufhin fasste Caen den Entschluss, seinen Leistungsträger zu verkaufen.

Begehrter Jessy Deminguet überzeugt mit 15 Scorerpunkten

Jessy Deminguet, dessen Marktwert auf 3 Millionen Euro taxiert wird, war im Mittelfeld des SM Caen gemeinsam mit Johann Lepenant, der vor einem Wechsel zu Olympique Lyon steht, der Dreh- und Angelpunkt. Neben seinen Qualitäten als Spielmacher überzeugte der technisch versierte Linksfuß aber auch mit seiner Torgefahr. In 33 Partien der Ligue 2 markierte der zentrale Mittelfeldspieler 6 Tore und legte 9 Treffer direkt auf. Damit war Deminguet Top-Vorlagengeber seines Klubs.

Trotz seiner starken Leistungen verpasste Jessy Deminguet mit dem SM Caen den Aufstieg. Ein weiteres Jahr in der 2. Liga kommt für den ehemaligen U21-Nationalspieler nicht infrage, der sich daher auf dem Transfermarkt nach einem Erstligisten umschaut. Doch nach einem Wechsel in die Bundesliga sieht es derzeit nicht aus.

Deminguet-Poker: SC Freiburg mit guten Argumenten

Wenngleich gerade die Breisgauer sportlich gute Argumente für einen SC Freiburg Transfer in die Waagschale werfen können. Schließlich hat sich der Sport-Club für die Europa League qualifiziert und im Streich-Team würden Deminguet wohl auch ausreichend Spielzeit winken. Der FC Augsburg dürfte hingegen angesichts der Konkurrenz im Deminguet-Werben kaum eine Chance auf den Zuschlag haben.

Jessy Deminguet, der in Caen geboren wurde, hat fünf Spielzeiten als Profi bei seinem Jugendklub bestritten, wobei er auch in den Saison 2017/18 und 2018/19 Erstligaerfahrungen (32 Spiele) sammelte. Insgesamt absolvierte er für den SM Caen 139 Pflichtspiele, in denen er es auf 34 Scorerpunkte (17 Tore, 17 Vorlagen) brachte. Weitere Einsätze für Caen werden aber nicht mehr hinzukommen.