Transfergerüchte: SC Freiburg heiß auf Kanada-Juwel Tajon Buchanan

Donnerstag, 05.08.2021 - 10:37 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der SC Freiburg hat in der nordamerikanischen MLS offenbar eine Verstärkung für die offensive Außenbahn auserkoren. So ist der Sport-Club laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte stark an Flügelstürmer Tajon Buchanan interessiert, der erfolgreich bei New England Revolution wirbelt. Freiburg wird gar als Favorit im Transferpoker gehandelt, muss jedoch namhafte Konkurrenz aus Belgien fürchten.

Bislang hat sich der SC Freiburg auf dem Transfermarkt in Zurückhaltung geübt. Keinen externen Neuzugang hat der SCF in der aktuellen Transferperiode bislang präsentiert. Doch das könnte sich bald ändern. Denn wie „MLS-Multiplex“ berichtet, baggern die Breisgauer an Tajon Buchanan. Das US-Portal beruft sich bei diesem SC Freiburg Transfergerücht auf eine spielernahe Quelle.

FC Brügge macht SC Freiburg bei Buchanan Konkurrenz

Zwar sollen gleich mehrere Klubs aus Europa ihre Fühler nach dem 22-Jährigen ausstrecken, doch der SC Freiburg wird gemeinsam mit dem belgischen Meister FC Brügge als aussichtsreicher Kandidat gehandelt. Kürzlich wurde Buchanan in der Bundesliga Gerüchteküche auch mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht, doch von den Fuggerstädtern ist in diesem Bericht keine Rede.

Die New England Revolution, bei denen Tajon Buchanan aktuell unter Vertrag steht (Laufzeit ungewiss), sollen zwar einem Verkauf ihres Leistungsträgers nach Übersee durchaus offen gegenüberstehen. Allerdings will der MLS-Klub den Spieler nach einem etwaigen Transfer umgehend wieder auszuleihen. Hintergrund: Trainer Bruce Arena will inmitten der Saison keinen Leistungsträger verlieren. New England führt nach 18 von 26 Spieltagen in der Hauptrunde die Eastern Conference an. Somit könnte der Offensivakteur spätestens im Winter in Freiburg aufschlagen.

Flexibler Tajon Buchanan kein Schnäppchen

Doch zum Schnäppchenpreis ist Tajon Buchanan nicht zu haben. Der kanadische Nationalspieler hat einen Marktwert von 4 Millionen Euro und sein derzeitiger Arbeitgeber lehnte kürzlich eine Offerte vom RC Lens in Höhe von 3 Millionen Euro aus. Dennoch scheint ein SC Freiburg Transfer realistisch, zumal der Bundesligazehnte der Vorsaison gesund wirtschaftet und bislang noch keine Transferausgaben zu verzeichnen hat.

Mit Buchanan würde SCF-Coach Christian Streich zweifelsohne einen sehr interessanten Spieler bekommen. Denn der 1,83 Meter große Rechtsfuß gilt als schnell, technisch versiert und ist zudem flexibel einsetzbar. Meist agiert Buchanan auf dem rechten Flügel, wo er außerdem auch als Rechtsverteidiger aushelfen kann. Für Kanada spielte Buchanan indes kürzlich beim Gold Cup außerdem auf der linken Seite, wo er mit ansprechenden Leistungen zu gefallen wusste.

Buchanan überzeugt in der MLS

Das gilt übrigens auch für seine bisherigen Auftritte in der laufenden MLS-Saison. Für New England bestritt er bis zu seiner Abstellung zum Gold Cup zwölf Ligaspiele und markierte dabei jeweils drei Tore und Vorlagen. Statistisch schon jetzt seine erfolgreichste Spielzeit in der MLS, gleichbedeutend mit seinem endgültigen Durchbruch.

Im vergangenen Jahr brachte es Tajon Buchanan auf 20 Ligaspiele, davon zehn in der Startelf, und sammelte dabei vier Scorerpunkte. In seiner Debütsaison 2019 kam das hoffnungsvolle Kanada-Juwel auf zehn Profieinsätze (2 Vorlagen). Buchanan selbst fühlt sich bereit für den nächsten Karriereschritt, den er unbedingt in Europa gehen will. Vielleicht ja beim SC Freiburg.