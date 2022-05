SC Freiburg Transfergerüchte: Bamba Dieng - Marseille-Stürmer Thema im Breisgau

Dienstag, 17.05.2022 - 12:50 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

In der Bundesliga Gerüchteküche wird dem SC Freiburg Interesse an Bamba Dieng von Olympique Marseille nachgesagt. Mehr noch: Der Mittelstürmer soll in Freiburg sogar ganz oben auf der Einkaufsliste stehen und könnte neuer Rekordtransfer werden. Sorgen die Breisgauer für den nächsten Coup auf dem Transfermarkt?

Mit der ablösefreien Verpflichtung und Rückholaktion vom Gladbacher Innenverteidiger Matthias Ginter hat der SC Freiburg kürzlich für Aufsehen auf dem Bundesliga Transfermarkt gesorgt. Nun hat der SCF offenbar den zweiten Neuzugang für die kommende Saison an der Angel.

SCF ist wohl dran: Bamba Dieng glückt Durchbruch bei Olympique Marseille

Laut neuer SC Freiburg Transfergerüchte bekundet der Pokalfinalist, der am Samstag im Endspiel des DFB-Pokal auf RB Leipzig trifft, starkes Interesse an Bamba Dieng. Aktuell geht der Stürmer für Olympique Marseille auf Torejagd. In der noch laufenden Ligue 1-Saison brachte es der Senegalese in 25 Spielen auf sieben Tore (1 Vorlage).

Der 22-Jährige, der im Herbst 2020 aus seiner afrikanischen Heimat zum französischen Traditionsklub übersiedelte, schaffte dieses Jahr den Durchbruch in Marseille. Wenngleich er nicht zum OM-Stammpersonal zählte. Dennoch soll Bamba Dieng in Freiburg große Begehrlichkeiten wecken. Das vermeldet zumindest „MassiliaZone“ via „Instagram“.

Bericht: Sturm-Allrounder Bamba Dieng stattet SC Freiburg Besuch ab

Der SC Freiburg Transfernews zufolge, genießt die Verpflichtung von Dieng für den Bundesligisten in puncto neuer Offensivverstärkungen sogar Priorität. Es heißt, der Angreifer wird kommende Woche nach Freiburg reisen, um sich ein genaues Bild vom Sport-Club zu machen. Der neunmalige Nationalspieler des Senegals (1 Tor) soll beim SC Freiburg den Konkurrenzkampf ankurbeln und den Druck auf Stamm-Stürmer Lucas Höler erhöhen.

Doch Bamba Dieng, der mit einer Körpergröße von 1,78 Meter für einen waschechten Neuner etwas klein ist, kann auch auf beiden offensiven Außenbahnen wirbeln. Bei Olympique Marseille wurde der flinke Rechtsfuß von Trainer Jorge Sampaoli im Saisonverlauf in der Offensive variabel eingesetzt.

Wird Bamba Dieng neuer SC Freiburg Rekordtransfer?

Ein SC Freiburg Transfer von Bamba Dieng wäre allerdings kostspielig. Zum einen hat Freiburgs angeblicher Wunschstürmer in der französischen Hafenstadt noch einen gültigen Kontrakt bis 2024. Zum anderen konnte Dieng seinen Marktwert im Vergleich zum letzten Sommer auf derzeit 8 Millionen Euro verdoppeln. Dem Bericht zufolge müsste Freiburg knapp mehr als 10 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch legen.

Bamba Dieng würde somit zum SC Freiburg Rekordtransfer aufsteigen. Bislang ist Baptiste Santamaria mit 10 Millionen Euro der teuerste Neuzugang der SCF-Historie. Eine Summe, die der SC Freiburg durchaus aufbringen kann. Denn der BVB Transfer von Nico Schlotterbeck brachte den Süddeutschen 20 Millionen Euro ein. Außerdem lassen auch das Erreichen des Pokalfinals sowie die Qualifikation für die Europa League die Kasse der Breisgauer klingeln.