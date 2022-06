SC Freiburg Transfergerüchte: Verhandlungen laufen - Martin Erlic im Anflug?

Freitag, 17.06.2022 - 12:21 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der SC Freiburg sondiert den Transfermarkt nach einem weiteren Innenverteidiger und in der Bundesliga Gerüchteküche kristallisiert sich ein Favorit heraus. Die Rede ist von Martin Erlic. Der Neu-Nationalspieler Kroatiens spielt in den Gedanken der SCF-Verantwortlichen offenbar eine große Rolle. Schließlich soll sich der Bundesligist schon in konkreten Verhandlungen mit der US Sassuolo befinden.

Bastelt der SC Freiburg an einem neuen Rekordtransfer? Denkbar, wenn man zumindest den neuen Transfergerüchten von „Tuttomercatoweb.com“ Glauben schenken mag. Denn wie das italienische Fachportal erfahren haben will, ist der Sport-Club sehr stark an Martin Erlic von der US Sassuolo interessiert und hat diesen ganz oben auf die Einkaufsliste gesetzt.

10 Mio.-Verteidiger Martin Erlic in Freiburg gesichtet

Der Serie A-Klub verlangt für den 24-Jährigen stolze 10 Millionen Euro Ablöse und damit fast das Doppelte des aktuellen Marktwerts (5,5 Mio.). Doch die happige Ablöseforderung scheint die Breisgauer erst einmal nicht abzuschrecken. Denn wie es weiter in der SC Freiburg Transfernews heißt, soll der Bundesligist mit Sassuolo bereits die Transferverhandlungen aufgenommen haben.

Was die SC Freiburg Transfergerüchte um Martin Erlic zudem stark befeuert: Der rustikale Innenverteidiger wurde auch schon in Freiburg gesichtet. Sollte es tatsächlich zum Wechsel zum Bundesligisten kommen, wäre Erlic einer der teuersten Neuzugänge der Vereinsgeschichte. Bislang ist Baptiste Santamaria mit 10 Millionen Euro der SC Freiburg Rekordtransfer.

Martin Erlic hat Vertrag bis 2026 & überzeugt bei Spezia Calcio

Martin Erlic besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis 2026 in Sassuolo besitzt. Damit ließe sich zum einen die hohe Ablöseforderung der Italiener erklären. Zum anderen kann die 1,93 Meter große Abwehrkante auf eine starke und somit preistreibende Saison zurückblicken.

Diese verbrachte Erlic zum wiederholten Mal auf Leihbasis bei Spezia Calcio. Dort war er in der Innenverteidigung unantastbarer Stammspieler und bestritt 30 Spiele in der Serie A. Dabei verbuchte der kopfballstarke Abwehrspezialist, der einige Wochen aufgrund einer Muskelverletzung fehlte, auch zwei Tore sowie eine Vorlage.

International dabei: SC Freiburg kann Abwehrverstärkung gebrauchen

Mit seinen konstant überzeugenden Auftritten konnte sich Martin Erlic aber nicht nur in den Fokus des SC Freiburg spielen. Denn erst kürzlich debütierte der Verteidiger für die kroatische Nationalmannschaft und bestritt im Rahmen der Nations League drei Länderspiele über die volle Distanz.

Beim SC Freiburg dürfte sich Trainer Christian Streich über die Ankunft eines weiteren Innenverteidigers freuen. Zwar haben die Breisgauer den BVB Transfer von Nico Schlotterbeck mit der ablösefreien Verpflichtung von Rückkehrer Matthias Ginter gut kompensiert. Doch mit Hinblick auf die Teilnahme an der Europa League wäre der SCF gut beraten, sich auch in der Abwehr breiter aufzustellen. Zumal auch noch Abwehr-Ass Philipp Lienhardt Begehrlichkeiten weckt.

SC Freiburg könnte sich Erlic-Transfer leisten

Mit Martin Erlic würde der SC Freiburg definitiv eine kompetente und spannende Abwehrkraft für das Defensivzentrum in seinen Reihen begrüßen. Wenngleich man statt eines Rechtsfuß‘ wie Erlic ein linksfüßiger Innenverteidiger eher vonnöten wäre.

Auch finanziell wäre eine Verpflichtung des frischgebackenen Nationalspielers Kroatiens für den SC Freiburg zu stemmen. Die Teilnahme am internationalen Geschäft, der Einzug ins Finale des DFB-Pokals und nicht zuletzt die 20 Millionen Euro Schlotterbeck-Ablöse aus Dortmund ermöglichen dem Sport-Club ungewohnte Möglichkeiten auf dem Bundesliga Transfermarkt. Zumal bislang noch kein Cent Ablöse investiert wurde.