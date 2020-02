RB Leipzig Transfergerüchte: PSG-Juwel Tanguy Kouassi im Anflug?

Dienstag, 25.02.2020 - 11:48 Uhr

Von: Robert Freiberg

RB Leipzig hat mit Tanguy Kouassi ein vielversprechendes Abwehrtalent an der Angel. Die Sachsen seien zuversichtlich, dass sich der 17-Jährige von Paris St. Germain für einen Wechsel Richtung Roter Bullen entscheidet, ist in der Transfer Gerüchteküche zu lesen. Praktisch: Der Vertrag von Kouassi läuft im Sommer aus.

Schnappt sich RB Leipzig mal wieder ein Juwel aus Frankreich? Entsprechende RB Leipzig Transfergerüchte werden zumindest vom Journalisten Abdellah Boulma verbreitet. Demnach soll sich Tanguy Kouassi mit den RBL-Verantwortlichen in einigen Vertragspunkten bereits geeinigt haben. Zwar hält die „L’Équipe“ dagegen und dementiert eine Einigung zwischen beiden Parteien, aber zugleich räumt die seriöse Sportzeitung den Leipzigern im Werben um den jungen Innenverteidiger beste Chancen ein. Ein RB Leipzig Transfer von Kouassi im Sommer gilt demnach als sehr wahrscheinlich.

Kouassi liebäugelt mit RB Leipzig: Upamecano & Konaté als Vorbild

Schon Ende letzten Jahres wurde das Defensivjuwel von Paris St. Germain mit den Sachsen in Verbindung gebracht. Nun scheinen sich die Bundesliga Transfergerüchte um Kouassi zu erhärten. Was Leipzig zudem in die Karten spielt, ist der nach der Saison auslaufende Kontrakt des Ausnahmetalents. Zwar will PSG sein Eigengewächs, das sämtliche Jugendmannschaften des französischen Serienmeisters durchlief, unbedingt verlängern und Sportdirektor Leonardo soll in dieser Richtung Verhandlungsgespräche mit dem Kouassi-Lager zuletzt intensiviert haben. Aber Tanguy Kouassi tendiert offensichtlich stark dazu, Paris den Rücken zu kehren.

Der Junioren-Nationalspieler Frankreichs soll bei einigen europäischen Topklubs auf dem Zettel stehen, aber RB Leipzig ist dem Bericht zufolge optimistisch, Kouassi in die Bundesliga zu lotsen. Zumal dem Franzosen mit ivorischen Wurzeln bekannt ist, wie prächtig sich seine Landsleute Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté bei den Sachsen gemausert haben, die ebenfalls als Teenager in Leipzig anheuerten.

PSG-Coach Tuchel vertraute zuletzt auf Kouassi

Der Rechtsfuß, der sowohl variabel in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, passt als junges, hochtalentiertes und entwicklungsfähiges Talent perfekt in das RBL Beuteschema. Bei Paris SG konnte Tanguy Kouassi trotz seines jungen Alters bereits einiges an Profiluft schnuppern, obwohl er erst im Sommer 17 Jahre alt wurde. Insgesamt elf Pflichtspieleinsätze für das Starensemble von Thomas Tuchel stehen zu Buche.

In dieser Saison durfte Kouassi bereits fünfmal in der Ligue 1 ran und wusste zu überzeugen. Vor allem in den vergangenen Wochen wurde der 1,87 Meter große Defensivspezialist regelmäßig mit Einsatzzeiten beglückt und erzielte kürzlich beim wilden 4:4 gegen Aufsteiger SC Amiens sogar zwei Tore.

Dennoch steht es außer Frage, dass Kouassi, dessen Marktwert auf 7 Millionen Euro taxiert wird, bei RB Leipzig noch mehr Spielzeit auf Topniveau genießen dürfte, als PSG garantieren kann. Und sollte Upamecano, um den es u.a. heiße FC Bayern Transfergerüchte gibt, den aktuellen Zweiten der Bundesliga im Sommer verlassen, wäre im Leipziger Defensivverbund ein Platz frei.