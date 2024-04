Transfergerüchte: MSV Duisburg nimmt Ercan, Egouli & Göckan ins Visier

Dienstag, 16.04.2024 - 16:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die sportliche Situation beim MSV Duisburg könnte nicht trister sein, denn der Klub steckt tief im Abstiegskampf. Der Abstieg aus der 3. Liga, ist nur noch durch ein Wunder zu vermeiden. Die nackten Zahlen: Eine Tordifferenz von -18 Toren, 8 Punkte Rückstand ans rettende Ufer macht in der Summe Platz 18.

Es sieht schlimm aus für den Traditionsklub, denn der Absturz in die Regionalliga West droht. Dennoch haben die Vereinsverantwortlichen jede Menge zu tun, um den Kader für die kommende Saison zu planen. Ein sogenannter „Schattenkader“, der für den Gang in die vierte Liga benötigt wird, ist längst in Planung, wie „RevierSport“ berichtet.

Elias Egouli ablösefrei zum MSV Duisburg?

Bereits im März hatte sich Duisburgs Sportchef Chris Schmoldt gegenüber „RevierSport“ klar und deutlich dazu geäußert: „Wir sind Profis und müssen auch die Regionalliga vorbereiten. Hier planen wir auch ein sogenanntes Schatten-Team für diesen Fall. Wir arbeiten für beide Ligen schon jetzt sehr akribisch, sind aktiv und werden auf jeden Fall vorbereitet sein.“

Und in der Tat sickern die ersten Namen durch, die in der nächsten Spielzeit die Zebras verstärken sollen. So taucht beispielsweise der Name Elias Egouli auf, der aktuell noch beim 1. FC Düren unter Vertrag steht. Finanziell große Sprünge sind beim MSV nicht drin, daher ist es umso erfreulicher, dass der 21-jährige Innenverteidiger ablösefrei wechseln könnte. Sein Vertrag in Düren läuft im Sommer aus.

Mert Göckan ebenfalls Thema bei den Zebras

Der 2,05 Meter große Abwehrhüne kann nicht nur im Abwehrzentrum zum Einsatz kommen, sondern auch auf der Sechs und als Rechtsverteidiger. Gute Voraussetzungen also, dass er durch seine Polyvalenz am Ende tatsächlich ein Thema für den MSV Duisburg sein dürfte.

Zu ihm könnte sich laut aktuellen MSV Duisburg Transfergerüchten auch Mert Göckan gesellen, denn der ebenfalls 21-jährige, wäre in der Defensive ebenfalls flexibel einsetzbar. Auf der Linksverteidigerposition fühlt sich der Deutsch-Türke am wohlsten. Ausweichen könnte er ebenfalls in die Innenverteidigung und gar als linker Mittelfeldspieler. Auch Göckan wäre ablösefrei zu haben, falls er seinen Vertrag beim Wuppertaler SV nicht verlängern sollte.

Teamkollege Aday Ercan auf dem Duisburger Radar?

Teamkollege Aday Ercan wäre der Dritte im Bunde, der sich bei den Zebras versuchen könnte. Der 23-jährige wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von der Zweitvertretung des BVB nach Wuppertal. Ercan könnte dabei im Mittelfeld für Akzente sorgen. Im zentralen und offensiven Mittelfeld könnte MSV-Trainer Boris Schommers den jungen Mittelfeldspieler einplanen. Aber auch in der Defensive auf der Sechs wäre er eine Alternative.

Es gibt viel zu tun und wahrscheinlich wird der Klub den Abstieg in die Viertklassigkeit nicht verhindern können. Klar ist auch, dass es zu einem Kaderumbruch kommen wird. Unter dem Strich bedeutet es, dass man einen Neuanfang plant und starten muss. Die Frage wird sein, wer wird den MSV Duisburg hingegen im Sommer verlassen.