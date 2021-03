FC Schalke Transfergerüchte: Matthew Hoppe im Visier von Ajax, PSV & FC Liverpool

Donnerstag, 18.03.2021 - 11:19 Uhr

Von: Robert Freiberg

Droht dem FC Schalke 04 der Verlust von Matthew Hoppe? Zwar hat das Sturm-Juwel erst Anfang Februar seinen Kontrakt bei den akut abstiegsbedrohten Knappen vorzeitig bis 2023 verlängert, dennoch scheint ein Abgang möglich. Gemäß neuer FC Schalke Transfergerüchte stehen die Interessenten schon Schlange. Allen voran Ajax Amsterdam und die PSV Eindhoven machen dem US-Youngster schöne Augen.

Deutete zuletzt trotz des kaum noch abzuwendenden Abstiegs des FC Schalke 04 in die 2. Liga alles auf einen Verbleib von Matthew Hoppe hin, könnte der Stürmer nun doch das sinkende Schiff verlassen. Laut „transfermarkt.de“ soll es zwischen Schalke und dem talentierten 20-Jährigen ein „Gentlemen’s Agreement“ geben.

Ajax Amsterdam lauert: FC Schalke soll 7-9 Mio. für Hoppe verlangen

Demnach sei Hoppe von den Klubverantwortlichen zugesichert worden, dass er den Revierklub am Ende der Saison verlassen könnte, wenn ein Klub die Ablöseforderungen erfüllt. Der FC Schalke soll dem US-Amerikaner ein Preisschild im hohen einstelligen Millionenbereich umgehängt haben. Genannt wird eine Ablöse im Bereich von 7 bis 9 Millionen Euro. Nun könnte das aus Schalker-Sicht Worst-Case-Szenario eintreffen.

So soll allen voran Ajax Amsterdam mit einer Verpflichtung des Shootingstars liebäugeln, der in dieser Saison einer der ganz wenigen Lichtblicke in Gelsenkirchen ist. Der niederländische Traditionsklub verliert seinerseits mit dem 19-jährigen Brian Brobbey ein Sturm-Juwel ablösefrei an RB Leipzig. Hoppe könnte bei Ajax in dessen Fußstapfen treten und hätte zudem die Aussicht, international spielen zu können. Dem FC Schalke Transfergerücht zufolge ist Ajax Amsterdam aber bislang noch nicht mit einem offiziellen Angebot vorstellig geworden.

Etliche Klubs haben Matthew Hoppe im Visier

Doch die Liste der Interessenten ist lang. Denn mit der PSV Eindhoven soll das zweite Schwergewicht der niederländischen Eredivisie ein Auge auf Matthew Hoppe geworfen haben. Darüber hinaus umgegeben den großgewachsene Stürmer Premier League Transfergerüchte, die Hoppe mit dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Norwich City in Verbindung bringen.

Auch Bundesliga Transfergerüchte machen die Runde und so sollen Top-Klubs wie Bayern München, Borussia Dortmund oder auch RB Leipzig die Situation von Hoppe genau verfolgen.

FC Schalke: Hoppe-Abschied ein realistisches Szenario

Es ist mehr als fraglich, ob der 1,91 Meter große Mittelstürmer mit dem FC Schalke 04 tatsächlich den Gang in die 2. Liga antritt. Zwar ist für ihn persönlich regelmäßige Spielpraxis von entscheidender Bedeutung, aber die ist ihm durchaus auch bei Ajax Amsterdam oder der PSV Eindhoven mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt zuzutrauen.

Beim FC Schalke ist Matthew Hoppe in dieser Spielzeit der Durchbruch geglückt. In 14 der vergangenen 15 Bundesligaspielen kam er zum Einsatz und stand dabei zwölfmal in der Startelf. Seine Torausbeute beläuft sich auf respektable fünf Treffer, die er jedoch allesamt zwischen in den drei Partien zwischen dem 15. und 17. Spieltag erzielte.