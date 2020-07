Transfergerüchte: Mandžukić vor Rückkehr? Schalke, Frankfurt & Union als Option?

Montag, 06.07.2020 - 10:31 Uhr

Von: Robert Freiberg

Zwischen 2010 bis 2014 ging Mario Mandžukić erfolgreich in der Bundesliga auf Torejagd! Kehrt der Kroate im Sommer zurück? Nachdem er das Abenteuer in Katar vorzeitig beendete, ist der Mittelstürmer nun ablösefrei zu haben. Doch welche Optionen gibt es? Bundesliga Transfergerüchte mit dem FC Schalke sind denkbar. Und auch bei Eintracht Frankfurt und Union Berlin wäre Mandžukić vorstellbar.

Nach nur sieben Monaten hat Mario Mandžukić seine Zelte in der Wüste abgebrochen und sich mit Al Duhail Sports Club auf eine sofortige Vertragsauflösung seines ursprünglich bis 2021 befristeten Arbeitspapiers mit den Kataris verständigt. Doch an ein Karriereende denkt der 34-jährige Routinier wohl noch nicht. Schwebt Mandžukić gar ein Bundesliga-Comeback vor? In der Transfer Gerüchteküche ließen sich für den Kroaten zumindest einige Optionen finden.

Schnappt sich FC Schalke Mandžukić?

Denkbar wäre, dass sich der ehemalige Stürmer des VfL Wolfsburg und Bayern München, dem FC Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt anschließt. Die Knappen stehen nach der Horrorsaison, die man vor allem nach einer desolaten Rückrunde nur auf einem enttäuschenden 12. Platz beendete, vor einem großen Personalumbruch. Die Offensive könnte einen erfahrenen und treffsicheren Angreifer wie Mario Mandžukić dringend gebrauchen, zumal die Knappen mit mageren 38 Treffern die drittschwächste Torausbeute in der Bundesliga hatten. Kein Wunder, wenn Stürmer wie Guido Burgstaller (0 Tore) oder Youngster Ahmed Kutucu (3 Tore) unter akuter Ladehemmung leiden.

Was die FC Schalke Transfergerüchte um Mandžukić zusätzlich befeuern, ist, dass der wuchtige Mittelstürmer ablösefrei zu haben wäre. Somit könnten sich auch die finanziell angeschlagenen Königsblauen die Dienste des 1,90 Meter großen Rechtsfuß leisten, wenngleich dieser in puncto Gehalt und Handgeld sicher nicht günstig im Unterhalt wäre.

Wäre Mandžukić einer für Union Berlin?

Das spricht wohl auch gegen einen Wechsel von Mandžukić zum 1.FC Union Berlin. Auch bei den Eisernen könnte man sich den zweikampfstarken Angreifer gut vorstellen, der zudem etwas fußballerischen Glanz nach Köpenick bringen würde. Aber ein Union Berlin Transfergerücht um den kroatischen Vize-Weltmeister von 2018 erscheint wenig realistisch.

Dennoch sollte man die Möglichkeit nicht ganz außer Acht lassen, denn Oliver Ruhnert und sein Trainerteam haben schon in der vergangenen Sommerpause mit Christian Gentner und Neven Subotić zwei klangvolle Namen aus dem Hut gezaubert. Warum also nicht auch dieses Mal? Natürlich nur, wenn der Kroate bereit ist, auf ein fürstliches Salär zu verzichten.

Eintracht Frankfurt könnte auch eine Option sein

Eine Liaison zwischen Eintracht Frankfurt und Mario Mandžukić ist ebenfalls vorstellbar. Zwar würde er von seiner Mentalität gut in die Hütter-Truppe passen. Jedoch spielt mit Bas Dost bereits ein sehr ähnlicher Stürmertyp für die SGE, der zudem drei Jahre jünger ist und in seiner Debütsaison für die Eintracht mit soliden acht Toren beendete. Nur wenn Dost oder auch Gonçalo Paciência die Frankfurter kurzerhand verlassen sollten, könnte die Personalie Mandžukić heiß werden.

Ob wir Mario Mandžukić erneut in der Bundesliga begrüßen dürfen, wird sich zeitnah zeigen. Allerdings führt die heißeste Spur derzeit in die Süper Lig. Angeblich soll der Stürmer bei den türkischen Top-Klubs Fenerbahçe Istanbul und Galatasaray Istanbul auf dem Zettel stehen.