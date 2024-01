Transfergerüchte: Mainz 05 an Torwart Razvan Sava interessiert

Dienstag, 02.01.2024 - 13:43 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist seit gestern geöffnet und auch der 1. FSV Mainz 05 ist heute Bestandsteil diverser Transfergerüchte. Glaubt man jenen Transfernews aus Italien, die das Portal „SportItalia“ streut, so schauen sich die Nullfünfer wohl auf dem Transfermarkt um. Dabei soll es sich um einen rumänischen Torhüter handeln, der angeblich mehrfach von Scouts des FSV Mainz 05 beobachtet worden sei.

Die Rede ist von Razvan Sava, der aktuell beim rumänischen Spitzenklub CFR Cluj unter Vertrag steht. Wahrscheinlich kennen nur Insider den 21-jährigen, der in Rumänien geboren wurde, aber die meiste Zeit seiner noch jungen Karriere in Italien verbrachte. Darunter lassen sich einige namhafte Klubs finden, für die Sava bisher auflief.

Mainz 05 & 1. FC Köln beobachten Sava

Neben dem 1. FSV Mainz wurde auch der 1. FC Köln als Interessent genannt. Die Geißböcke sind jedoch definitiv aus dem Rennen, da der Klub mit einer Transfersperre belegt wurde. Bei CFR Cluj hat Sava den Durchbruch gepackt und steht als Nummer eins zwischen den Pfosten des rumänischen Klubs.

Seit Januar 2022 steht Razvan Sava mittlerweile bei CFR Cluj unter Vertrag. In der vergangenen Spielzeit stand Sava in der Regel nicht im Kader, was sich mittlerweile eklatant geändert hat. Mittlerweile hat er in dieser Saison bereits 25 Einsätze hinter sich gebracht, in denen er die Mainz-Scouts auf den Plan rief. Sowohl in der Liga als auch im Pokal und in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League durfte er in allen Partien stets über die volle Distanz mitwirken.

Savas Marktwert verzehnfacht

Mit dem CFR Cluj steht Sava auf dem 2. Platz – 8 Punkte hinter dem FSCB. Achtmal blieb das Torwarttalent dabei ohne Gegentor und kassierte wettbewerbsübergreifend 25 Treffer in 25 Partien. Auch interessant: nach seinem Wechsel vom FC Turin zu CFR Cluj konnte er seinen Marktwert von 100.000€ auf 1 Million Euro verzehnfachen.

Razvan Sava hatte vor seiner Zeit beim FC Turin, wo er seit dem Sommer 2020 unter Vertrag stand, zuvor in den U19-Vertretungen von Juventus Turin, US Lecce und bei Delfino Pescara gespielt, ehe er in rumänische Heimat zurückkehrte. Für den 21-jährigen wäre ein Wechsel in die Bundesliga der nächste Schritt in seiner Karriere.

Plant Mainz 05 Verpflichtung im Winter?

Sollten sich jedoch die Mainz 05 Transfergerüchte bewahrheiten, so müsste er sich wohl hintenanstellen. Zwar fällt die etatmäßige Nummer 1 Robin Zentner aktuell aufgrund einer Fingerverletzung aus, doch wird der Stammkeeper bisher durch den Routinier Daniel Batz vertreten. Hinter Zentner und Batz findet man zudem noch mit Lasse Rieß einen weiteren Keeper, der sich gerne in Mainz durchsetzen möchte.

Spannend dürfte dieses Transfergerücht dennoch sein, denn Razvan Sava kann mit seinen 21 Jahren auf eine interessante Vita zurückblicken, die dem jungen Lasse Rieß fehlt. Bis zum Sommer 2026 steht Sava noch bei CFR Cluj unter Vertrag, sodass auf jeden Fall eine Ablöse fällig wäre. Gut möglich, dass der rumänische U21-Nationaltorwart einer für die Zukunft bei Mainz 05 wäre.