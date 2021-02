Transfergerüchte: 1. FSV Mainz 05 an Trio um Glatzel, Poulsen & Villalba dran?

Montag, 01.02.2021 - 11:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Am Deadline Day geht es heute auf dem Transfermarkt so richtig zur Sache. Davon bleibt auch der 1. FSV Mainz 05 nicht verschont, der gleich mit drei Spielern in Verbindung gebracht wird. Die Transfermarkt Gerüchteküche ist am Brodeln, denn bis 18 Uhr kann der Klub den einen oder anderen Neuzugang unter Dach und Fach bringen.

Passend dazu werden aktuell gleich drei Namen in der Opel Arena gehandelt. Zum einen handelt es sich dabei um Robert Glatzel und zum anderen um Andreas Poulsen und um Julio Villalba (beide Bor. Mönchenglabdach).

Robert Glatzel einst für 6 Millionen zu Cardiff City gewechselt

Robert Glatzel könnte demnach den Weg zurück nach Deutschland finden, nachdem er im Sommer 2019 für satte 6 Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim zu Cardiff City wechselte. Für den englischen Zweitligisten kam der Mittelstürmer seit seinem Wechsel auf die Insel zu 58 Pflichtspieleinsätzen (11 Treffer, 2 Vorlagen).

Glaubt man den Transfergerüchten von Richard Jones, der auf Twitter einen möglichen Wechsel in die Bundesliga zu Mainz 05 ankündigt, so könnte man heute noch Vollzug melden. Die Rede ist hierbei von einem Leihgeschäft, wobei nicht klar ist, ob auch eine Kaufoption Bestandteil eines möglichen Deals wäre.

Julio Villalba auf dem Weg zu Mainz 05?

Mit Julio Villalba, der aktuell bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag steht, bringt der „kicker“ einen weiteren Mittelstürmer ins Spiel, der nach seiner Leihe zum SCR Altach im letzten Jahr seit vergangenem Sommer zurück bei den Fohlen ist. Seitdem wartet er auf seinen Bundesligaeinsatz. Dieser könnte nun beim 1. FSV Mainz 05 erfolgen.

05-Trainer Bo Svensson kennt Villalba aus seiner Zeit als Trainer vom FC Liefering. Und auch er schließt sich anscheinend den guten Kritiken, die der Paraguayer zu jener Zeit erhielt, an. Der 22-jährige wäre einem Transfer wohl nicht abgeneigt, vor allem da er bei den Gladbachern kaum Chancen auf Einsätze habe.

Schnappt sich Mainz auch Andreas Poulsen?

Ihm folgen könnte Andreas Poulsen, der ebenfalls Teil der Mainz 05 Transfergerüchte ist und bei Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ebenfalls auf Einsätze in der Bundesliga wartet. Nach seiner Verletzung kam der 21-jährige Däne zuletzt in 5 Partien in der Regionalliga zum Einsatz. Spielpraxis auf höherem Niveau wäre für ihn in Mainz denkbar.

Auch hier ist von einem Leihgeschäft die Rede, wie das Fachmagazin „kicker“ zu berichten weiß. Der Linksverteidiger könnte dabei helfen, den Mainzern zu mehr Stabilität in der Defensive verhelfen. Noch ist nicht ganz klar, ob der Klub lediglich einen der beiden Spieler verpflichten möchte oder gar beide leihen will.