KSC Transfergerüchte: Lok-Verteidiger Luca Sirch in Karlsruhe gehandelt

Dienstag, 08.03.2022 - 14:17 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Karlsruher SC soll ein Auge auf Luca Sirch geworfen haben. Der Innenverteidiger von Regionalligisten Lok Leipzig konnte mit konstanten und überzeugenden Auftritten erfolgreich Werbung in eigener Sache machen, nun winkt der Karrieresprung. Nicht nur KSC Transfergerüchte umgeben die aufstrebende Defensivkraft.

Der Karlsruher SC schippert auf Rang neun liegend durch ruhiges Tabellen-Gewässer der 2. Liga und kann daher die Personalplanungen für die kommende Saison vorantreiben. Hierfür suchen die Badener offenbar Verstärkung für die Abwehr. Nicht überraschend. Denn mit 39 Gegentoren ist die KSC-Defensive die anfälligste der oberen Tabellenhälfte und insgesamt haben lediglich fünf Teams mehr Treffer kassiert.

Karlsruher SC nimmt Luca Sirch ins Visier

Eine neue Abwehrkraft könnte in der Regionalliga Nordost ausfindig gemacht worden sein. Denn via „Bild“ heißt es in der KSC Gerüchteküche, dass Karlsruhe ein Auge auf Luca Sirch geworfen hat. Der 22-Jährige schnürt aktuell noch die Schuhe für den 1. FC Lokomotive Leipzig, wo sein Vertrag am Ende der Saison ausläuft.

Für den Traditionsklub aus Sachsen hat Luca Sirch bislang eine herausragende Spielzeit abgeliefert und zählt zu den besten Abwehrspielern der Regionalliga. Für Lok Leipzig stand Sirch in allen 25 Ligaspielen in der Startelf. Und das mit nur einer Ausnahme stets über die vollen 90 Minuten.

Luca Sirch: Fairer Verteidiger vor Abschied von Lok Leipzig?

Luca Sirch ist beim Tabellenzweiten, der in 13 Partien ohne Gegentor blieb, aber nicht nur absolute Stammkraft und Leistungsträger. Sondern zeichnet sich darüber hinaus durch seine faire Spielweise und kluges Abwehrverhalten aus. Denn bislang sah der 1,88 Meter große Verteidiger noch nicht eine Gelbe Karte. Und das als Innenverteidiger - bemerkenswert. Zudem hat er Stärken im Spielaufbau.

Ein Verbleib von Luca Sirch in Leipzig ist grundsätzlich denkbar. Denn „ich fühle mich wohl bei Lok“, wird er vom Boulevardblatt zitiert. „Das ist ein Top-Verein.“ Doch sollte sich die Chance auf einen Wechsel in den Profibereich ergeben, dürfte er diese auch ergreifen. Zumal der Karlsruher SC nicht der einzige Interessent ist.

Nicht nur KSC: Luca Sirch auf Transfermarkt begehrt

Den im Karlsruher SC Transfergerücht heißt es weiter, dass gleich mehrere Zweit- und Drittligisten Luca Sirch auf der Liste haben. Wenngleich mit Ausnahme des KSC keine weiteren Vereine namentlich genannt werden. So oder so: Sirch winkt im Sommer ein ordentlicher Karrieresprung. Bislang hat der Abwehrmann, der dank seiner Beidfüßigkeit flexibel einsetzbar ist und auch als Linksverteidiger aushelfen kann, noch nie höher als die viertklassige Regionalliga gespielt.

Luca Sirch stammt aus der Jugend des FC Memmingen, für die er u.a. 26 Partien in der Regionalliga Bayern absolvierte. Im Sommer 2020 trennten sich die Wege und Lok Leipzig angelte sich im September den damals vereinslosen Abwehrspezialisten. Bei den Blau-Gelben startete Sirch dann richtig durch.