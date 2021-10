Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte: Kommt Pascal Stenzel aus Stuttgart?

Donnerstag, 28.10.2021 - 09:35 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bedient sich Fortuna Düsseldorf auf der Resterampe des VfB Stuttgart? Angeblich streckt der defensiv anfällige Zweitligist seine Fühler nach Pascal Stenzel aus, wie entsprechende 2. Liga Transfergerüchte vermelden. Bei den Schwaben ist der Verteidiger nur noch Ergänzungsspieler und dürfte einem Tapetenwechsel im Winter offengegenüberstehen.

Schon 17 Gegentore musste Fortuna Düsseldorf im Saisonverlauf der 2. Liga schlucken. Deutlich zu viel, für die hohen Ambitionen der Rheinländer, die eigentlich im Rennen um die Aufstiegsplätze mitmischen wollen. Kein anderes Team aus der oberen Tabellenhälfte im Bundesliga Unterhaus kassierte mehr Gegentreffer. Insgesamt sind es gerade einmal fünf Klubs, die noch mehr Tore zugelassen haben.

VfB-Bankdrücker Stenzel Thema bei Fortuna Düsseldorf

Da überrascht es nicht, dass Fortuna Düsseldorf im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen will, um der wackligen Defensive zu mehr Stabilität zu verhelfen. Die „Bild“ kommt mit einem passenden Fortuna Düsseldorf Transfergerücht um die Ecke, wonach der Zweitligist auch schon einen geeigneten Kandidaten auserkoren haben soll.

Demnach besteht Interesse an Pascal Stenzel vom VfB Stuttgart. Durchaus passend, da F95 dem Bericht zufolge insbesondere Ausschau nach Bundesligaspielern hält, die bei ihrem Arbeitgeber ein Reservisten-Dasein fristen. So wie Stenzel.

Schlechte Perspektiven für Pascal Stenzel in Stuttgart

Gehörte der 25-Jährige in den vergangenen zwei Jahren noch zum erweiterten Kreis der Stammspieler bei den Schwaben, ist er in dieser Spielzeit nur noch zweite Wahl. Gerade einmal zwei Kurzeinsätze kann der Rechtsfuß vorweisen, was Pascal Stenzel so gar nicht schmeckt. Mitunter schaffte es der ehemalige Freiburger gar nicht erst in den Spieltagskader und schmorrte stattdessen auf der Tribüne.

Und die Perspektive sind alles andere als rosig. „Pascal ist Rechtsverteidiger, aber wir spielen keine Viererkette mehr“, gab kürzlich VfB-Sportdirektor Sven Mislintat via „kicker“ zu verstehen. Alternativ könnte Stenzel auch den Part des rechten Innenverteidigers übernehmen, aber hier ist am überragenden Konstaninos Mavropanos kein Vorbeikommen.

F95-Transfer von Stenzel durchaus realistisch

Sollte Stenzel, der im Ländle noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2024 besitzt, in der Winterpause einen Wechselwunsch äußern, würde der VfB wohl seine Zustimmung geben. Ein Fortuna Düsseldorf Transfer von Pascal Stenzel, der die 2. Liga bestens kennt, ist somit als realistisches Szenario einzustufen.

Für die Düsseldorfer dürfte eine Verpflichtung auch finanziell zu stemmen sein. Der Marktwert ist auf 2 Millionen Euro gesunken - Tendenz weiter fallend. Es bleibt abzuwarten, ob die Fortunen bei Stenzel in die Vollen gehen oder sich noch bei anderen Bundesligisten auf deren Ersatzbänken nach frischen Defensivkräften umschauen. Sicher scheint nur, dass im Januar mindestens ein neuer Abwehrspieler in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf aufschlägt.