Transfergerüchte: FC Schalke heiß auf Flügelstürmer Wilson Isidor & Joelson Fernandes

Montag, 23.01.2023 - 07:57 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf der Zielgerade der Transferperiode, die am 31. Januar endet, könnte der FC Schalke noch die gewünschte und benötigte Verstärkung für die offensiven Außenbahnen verpflichten. In der FC Schalke Gerüchteküche werden nun zwei neue Namen gehandelt. Wilson Isidor von Lokomotive Moskau und Joelson Fernandes von der Zweitvertretung von Sporting Lissabon.

Den Re-Start in die Bundesliga hat der FC Schalke 04 in den Sand gesetzt. Nach der 0:3-Pleite bei Eintracht Frankfurt beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nunmehr sechs Punkte, wobei der königsblaue Schuh auch weiter im Angriff drückt. Mit 13 Treffern stellt das abgeschlagene Schlusslicht die harmloseste Offensive der Liga, die in den letzten acht Partien gerade einmal drei Tore zustande brachte. Zu wenig, für den erhofften Klassenverbleib.

Offensiv-Allrounder Wilson Isidor Kandidat auf Schalke

Kein Wunder, dass die Knappen den Bundesliga Transfermarkt weiterhin nach Offensiv-Verstärkungen durchforsten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass nach dem FC Schalke Transfer von Mittelstürmer Michael Frey noch weiteres Stürmer-Personal in der Veltins-Arena anheuert. Ein heißer Kandidat scheint Wilson Isidor zu sein. Das berichtet zumindest das Sportportal „Sportexpress.ru“.

Der 22-Jährige zählt bei Lokomotive Moskau zum Stammpersonal und kann alle Positionen im Angriff bekleiden. Für seinen russischen Arbeitgeber kam Isidor im Saisonverlauf vornehmlich als Linksaußen und Mittelstürmer zum Zuge. Seine Ausbeute: Je vier Tore und Vorlagen in 17 Pflichtspielen.

Medien: FC Schalke mit Angebot für Wilson Isidor

Die FC Schalke Transfergerüchte um Wilson Isidor haben dem Bericht zufolge auch schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht. Der Revierklub soll Lokomotive bereits ein Angebot für eine Leihe des Franzosen mit haitianischen Wurzeln eingereicht haben. Von einer Kaufoption oder gar Kaufpflicht ist jedoch nichts bekannt.

Wilson Isidor war erst im vergangenen Januar für 3,5 Millionen Euro von der AS Monaco, wo ihm der Durchbruch verwehrt blieb, zum russischen Hauptstadtklub gewechselt. Vertraglich ist der Offensiv-Allrounder noch bis 2026 an Lok Moskau gebunden, sein Marktwert wird auf 5 Millionen Euro geschätzt. Schon die nächsten Tage werden zeigen, ob sich Schalke für den Abstiegskampf mit dem 1,86 Meter großen Rechtsfuß verstärkt.

Sporting-Talent Joelson Fernandes ebenfalls bei Schalke im Gespräch

Die Königsblauen haben aber noch eine kleinere Flügelstürmer-Alternative zu Wilson Isidor in der Hinterhand. Joelson Fernandes steht demnach auf der S04-Liste. Mit dieser FC Schalke Transfernews kommt zumindest das Fanportal „MadeInSporting“ via „Twitter“ um die Ecke. Das 19-jährige Offensivtalent spielt derzeit für die Zweite von Sporting Lissabon, sammelte aber bereits letzte Saison während seiner Leihe zum FC Basel erste Profierfahrungen, wo er 24 Pflichtspiel-Einsätze (2 Vorlagen) für den Schweizer Klub verbuchte.

Das Hoheitsgebiet von Joelson Fernandes ist die linke Außenbahn. Allerdings kann der 1,72 Meter große Rechtsfuß auch den rechten Flügel beackern. Was den portugiesischen U-Nationalspieler für Schalke außerdem interessant macht, ist sein Vertragsstatus. Der Kontrakt des Flügelflitzers, dessen Marktwert auf 2 Millionen Euro taxiert wird, bei Sporting läuft zum Saisonende aus. Der Löwen sollen allerdings eine vereinsseitige Option für zwei weitere Jahre besitzen. Außerdem befasst sich auch der FC Utrecht mit einer Verpflichtung des Teenagers.