Transfergerüchte: FC Bayern baggert an Robin Gosens! Tolisso auf Verkaufsliste

Mittwoch, 12.02.2020 - 09:15 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bastelt Bayern München an einem Überraschungstransfer? Zumindest kursieren in Italien neue FC Bayern Transfergerüchte, wonach der deutsche Rekordmeister ein Auge auf Robin Gosens von Atalanta Bergamo geworfen haben soll. Wird der bekennende Schalke-Fan tatsächlich an der Säbener Straße aufschlagen? Mit Sergino Dest und Roberto Firmino werden weitere Name in München gehandelt, dafür könnte Corentin Tolisso die Roten bald verlassen.

Dass Bayern München Ausschau nach einem neuen Linksverteidiger halten, ist bekannt. Zwar glänzt Alphonso Davies auf dieser Position und hat seinen Stammplatz mit starken Leistungen zementiert, aber dennoch soll personell nachgerüstet werden. Zumal der eigentliche Stamm-Linksverteidiger David Alaba wohl dauerhaft in der Innenverteidigung eingeplant ist. Mit Robin Gosens bringt „calciomercato“ nun einen neuen Kandidaten ins Spiel.

Gosens startet in Italien durch – folgt der Bayern-Wechsel?

Der 25-Jährige hat bei Atalanta Bergamo, deren Trikot er seit 2017 trägt, eine bemerkenswerte Entwicklung genommen und stellt in dieser Saison allen voran seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Sieben Tore und vier Vorlagen hat der gebürtige Emmericher, der seine Profi-Karriere in den Niederlanden startete, nach 20 Ligaspielen in den Büchern zu stehen.

In der Serie A zählt Robin Gosens längst zu den besten Linksverteidigern. Ein Wechsel zu einem internationalen Top-Klub bahnt sich an und wäre die logische Konsequenz. Neben dem FC Bayern sollen auch der FC Chelsea und Paris St. Germain ihre Fühler nach dem Deutsch-Niederländer ausgestreckt haben.

Gosens: Schalke-Liebe spricht gegen FC Bayern

In Bergamo, die im Achtelfinale der Champions League vertreten sind, hat Robin Gosens noch einen Vertrag bis 2022. Sein Marktwert wird auf 18 Million Euro taxiert, sodass die Ablöse überschaubar ausfallen dürfte und sich somit das finanzielle für Bayern München bei einer etwaigen Gosens-Verpflichtung im überschaubaren Bereich bewegen würde.

Doch es gibt ein Argument, das klar gegen einen FC Bayern Transfer spricht: Gosens Liebe zum FC Schalke! Der Linksfuß macht um seine Zuneigung für den Revierklub keinen Hehl und bereits vergangenen Sommer kursierten entsprechende FC Schalke Transfergerüchte. Kürzlich flirtete Gosens via „Reviersport“ erneut mit Königsblau: „Ich möchte immer noch für Schalke in der Bundesliga spielen. Wenn sie mich wollen, werde ich gehen. Es ist mein Verein.“ Ob Bayern München Gosens noch umstimmen kann, wird sich zeigen.

Bayern München: Sergino Dest im Anflug - Tolisso vor Abflug

An der Isar scheint man aber bereits mit einem neuen Außenverteidiger für die kommende Saison planen zu können. Die Transfergerüchte um Sergino Dest von Ajax Amsterdam haben in den letzten Tagen weiter Fahrt aufgenommen. Der 19-Jährige will demnach unbedingt nach München und soll dem Klub bereits seine Ja-Wort gegeben haben. Dest kann sowohl auf der linken als auch rechten Abwehrseite agieren und dürfte den FCB um die 25 Millionen Euro Ablöse kosten. Doch noch ist der Dest-Deal nicht in trockenen Tüchern.

Dass der FC Bayern hingegen einen Vorstoß bei Sturm-Star Roberto Firmino vom FC Liverpool, wie in der englischen Boulevardpresse zu lesen, plant, ist hingegen nicht zu erwarten. Dafür könnte sich an der Säbener Straße auf anderer Seite etwas tun und Weltmeister Corentin Tolisso die Münchner nach dieser Saison verlassen. Nach Information der „Sport Bild“ soll der zentrale Mittelfeldmann ein Verkaufskandidat für den Sommer sein. Der 25-jährige Franzose und einstige Bundesliga Rekordtransfer (Ablöse 41,5 Mio. Euro) konnte sich seit seiner Ankunft 2017 bei den Roten nie wirklich durchsetzen und hatte zudem immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ein Verkauf ist definitiv denkbar.