Transgerüchte: FC Augsburg will Gladbach-Bankdrücker Lászlo Bénes

Montag, 01.02.2021 - 14:34 Uhr

Von: Robert Freiberg

Bedient sich der FC Augsburg noch kurzerhand bei Borussia Mönchengladbach? Im Fokus des Bundesliga Transfergerüchts steht Lászlo Bénes. Der Mittelfeldspieler kommt bei den Fohlen weiter nicht in Fahrt und könnte nun die gewünschte Spielzeit beim FCA bekommen. Ein Wechsel gilt als äußerst realistisch.

Nach zuletzt vier Pleiten in fünf Ligaspielen ging es für den FC Augsburg in der Bundesliga Tabelle wieder merklich Richtung Süden. Der Vorsprung des Tabellen-13. auf die Abstiegsränge beträgt nur noch fünf Zähler. Um nicht noch weiter unten hineinzugeraten, wollen sich die Fuggerstädter augenscheinlich noch kurzerhand verstärken. Fündig geworden ist man bei Ligarivale Borussia Mönchengladbach.

Lászlo Bénes: Leihwechsel zum FC Augsburg wahrscheinlich

Objekt der Begierde ist Lászlo Bénes. Der FC Augsburg bemüht sich, den zentralen Mittelfeldspieler noch vor Schließung des Transferfensters zu verpflichten. Mit dem „kicker“ und der „Rheinischen Post“ haben zwei seriöse Quellen Wind von diesem FC Augsburg Transfergerücht bekommen. Im Gespräch ist demnach ein Leihgeschäft bis zum Ende der Saison.

Eine Kaufoption soll bei einem etwaigen FC Augsburg Transfer von Bénes nicht Bestandteil des Deals sein. In Gladbach hat der 23-Jährige, dessen Marktwert auf 6 Millionen Euro taxiert wird, noch einen langfristigen Vertrag bis 2024. Ein Last-Minute-Deal zwischen Augsburg und der Borussia wird in der Bundesliga Gerüchteküche als durchaus wahrscheinlich eingestuft. Vorausgesetzt, beide Klubs können sich beim Poker um die Modalitäten einig werden.

Bénes weiter mit schwerem Stand in Gladbach

Große Schwierigkeiten sind allerdings nicht zu erwarten. Denn Lászlo Bénes, der 2016 an den Niederrhein wechselte, ist für Borussia Mönchengladbach weiterhin verzichtbar. Die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ist groß und der Slowake muss sich klar hinter um den international umworbenen Shootingstar Florian Neuhaus, Christopher Kramer und Denis Zakaria einordnen. Mit Jonas Hofmann, der ebenfalls im Zentrum die Fäden ziehen kann, gibt es für den 23-jährigen Slowaken einen weiteren Mitstreiter, an dem kaum ein Vorbeikommen ist.

Entsprechend selten kam Bénes, der vergangenen Saison noch näher an der ersten Elf dran war, im Saisonverlauf zum Zuge. Gerade einmal zehn Einsätze kann der Linksfuß wettbewerbsübergreifend vorweisen, von denen er nur zweimal in der Startformation stand. In der Bundesliga bringt es der dreimalige Nationalspieler der Slowakei bei sieben Einsätzen auf überschaubare 144 Minuten - eine Vorlage.

Lászlo Bénes für FCA eine interessante Alternative

Borussia Mönchengladbach wird Lászlo Bénes für einen Leihwechsel daher wohl keine Steine in den Weg legen. Zumal er bereits gute Erfahrungen mit einem zeitlich befristeten Abschied von den Fohlen machte, als er sich in der Rückrunde 2018/19 dem Zweitligisten Holstein Kiel anschloss und regelmäßig Spielpraxis sammelte.

Doch in Gladbach hat der Mittelfeldspieler weiterhin einen schweren Stand. Beim FC Augsburg setzt Trainer Heiko Herrlich in der Schaltzentrale vor allem auf den Ex-Gladbach Duo Tobias Strobl und Carlos Gruezo. Doch Bénes könnte den Konkurrenzkampf befeuern und wäre durchaus eine interessante Alternative