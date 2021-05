Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt nimmt bei Lovro Majer Fahrt auf

Freitag, 21.05.2021 - 10:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch wenn man die Teilnahme an der Champions League für die kommende Saison am letzten Wochenende gegen den FC Schalke 04 verdaddelt hat, war es für Eintracht Frankfurt eine sehr ordentliche Saison. Klar ist, dass Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach) und Fredi Bobic (Hertha BSC) den Verein verlassen werden.

Heißt auch, dass Veränderungen im Kader der Adlerträger stattfinden! Unklar ist, ob Daichi Kamada nach der Sommerpause zu seinem Klub zurückkehren wird, denn der Japaner wird mit Tottenham Hotspur (Premier League) in Verbindung gebracht.

Lovro Majer als Ersatz für Kamada?

Ersatz müsste im Fall der Fälle her und so ist es kein Wunder, dass sich die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte in der Transfer Gerüchteküche überschlagen. Wie das Boulevardblatt „Bild“ berichtet, soll man sich daher intensiv auf dem Transfermarkt umschauen.

Mit Lovro Majer habe man allem Anschein nach auch einen potenziellen Ersatz für Daichi Kamada gefunden. Der 23-jährige wird mit reichlich Vorschusslorbeeren überhäuft. So wird er bereits mit Luka Modric verglichen, der bei Real Madrid zum Star wurde.

15 Mio.€ Ablöse für Majer?

Der kroatische U21-Nationalspieler gilt als Spielmacher bei den Kroaten, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird. Aktuell steht der offensive Mittelfeldspieler bei Dinamo Zagreb unter Vertrag und das langfristig. Sein Vertrag gilt noch bis zum Sommer 2026! Ziemlich ungewöhnlich, was Verhandlungen über eine mögliche Ablösesumme nicht einfach erscheinen lassen.

Dinamo Zagreb könnte sich jedoch wohl vorstellen, den 1,79m großen Mittelfeldakteur für rund 15 Millionen Euro gehen zu lassen. Sein momentaner Marktwert laut dem Portal „Transfermarkt.de“ beträgt 10 Millionen Euro – Tendenz steigend.

Verliert Eintracht Frankfurt Kamada?

Zum Vergleich: Kamadas Marktwert liegt bei rund 16 Millionen Euro, während der Vertrag des Japaners noch bis zum Sommer 2023 datiert ist. Durch einen Verkauf des Mittelfeldspielers, der vor 4 Jahren zur Frankfurter Eintracht wechselte und zwischenzeitlich nach Belgien verliehen wurde, ehe er bei den Hessen den Durchbruch packte, könnte ein Transfer von Lovro Majer finanziert werden.

Vieles hängt also an der Zukunft von Daichi Kamada ab. Geht er, muss Eintracht Frankfurt handeln und die Lösung könnte Majer heißen, der mit seinen 23 Jahren bereits international Erfahrungen sammeln konnte.

Lovro Majer polyvalent einsetzbar

Auf diese Erfahrung könnte es ankommen, denn Eintracht Frankfurt wird in der kommenden Saison in der Europa League antreten und dafür braucht es Spieler, die den Wettbewerb kennen. Lovro Majer absolvierte in dieser Saison nicht nur 31 Spiele in der kroatischen Liga (7 Tore / 9 Vorlagen), sondern durfte sich auch in 12 Partien der Europa League zeigen (2 Tore / 4 Vorlagen).

Wettbewerbsübergreifend kommt der polyvalent einsetzbare Mittelfeldspieler auf 49 Einsätze, in denen er 11 Treffer erzielen und weitere 14 Tore vorbereiten konnte. In der Regel als trickreicher Spielmacher unterwegs, wurde er in dieser Spielzeit auf allen Positionen im Mittelfeld eingesetzt und absolvierte zudem auch einige Partien als Mittelstürmer und hinter den Spitzen!