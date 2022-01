Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt hat Talent Calvin Ramsay auf dem Zettel

Montag, 03.01.2022 - 11:00 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Transferfenster ist seit wenigen Tagen geöffnet und schon sprießen die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte wie Pilze aus dem Boden. Nachdem die Hessen in der Bundesliga immer mehr die Kurve bekamen, steht der Klub aus der Main-Metropole auf einem respektablen 6. Platz!

Die sportliche Situation hat sich also entspannt und nun richtet man anscheinend den Blick auf den Transfermarkt. Dabei soll mit dem 18-jährigen Calvin Ramsay ein Talent auf dem Radar erschienen sein, der aktuell beim FC Aberdeen in Schottland unter Vertrag steht.

Ramsay sammelt europäisch Erfahrung

Wie der britische „Daily Record“ zu berichten weiß, soll demnach Eintracht Frankfurt durchaus Interesse an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers haben. Ramsay selbst entstammt der Jugend des FC Aberdeen und kam vor seiner Oberschenkelverletzung zu 10 Auftritten in der Scottish Premiership.

Und auch in der neuen UEFA Europa Conference League nahm der schottische Traditionsklub zumindest in der Quali teil. Hier durfte der Rechtsverteidiger in allen Partien mitwirken. Insgesamt konnte Calvin Ramsay in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 19 Spielen mitwirken, wobei er sich als überaus guter Vorlagengeber präsentierte. So steuerte er satte 8 Torvorlagen bei.

Ramsay bei FC Aberdeen gesetzt

Kein Wunder also, dass die Scouts von Eintracht Frankfurt den Rechtsfuß auf dem Zettel haben. Neben seiner Stammposition auf der rechten Abwehrseite wurde er von Coach Stephen Glass auch im rechten Mittelfeld aufgeboten. Das polyvalent einsetzbare Talent wusste seit seinem Aufstieg von Aberdeens Reserve zu den Profis durchaus zu überzeugen.

Meist stand er dabei sogar in der Startelf und ist eigentlich beim FC Aberdeen kaum noch wegzudenken. Die Transfermarkt Gerüchteküche brodelt jedenfalls, wenn der Name Calvin Ramsay erklingt, denn mit seinen 18 Jahren befindet sich der schottische U21-Nationalspieler gerade am Anfang seiner Karriere.

Geringe Ablöse steht wohl im Raum

Eintracht Frankfurt müsste sich jedoch mit einer möglichen Ablöse für Ramsay beschäftigen, da der Schotte, der zudem auch in Aberdeen geboren wurde, noch einen Vertrag bis Ende Mai 2024 beim FC Aberdeen besitzt. Sein Marktwert liegt bei rund 600.000 Euro, sodass sich die Ablöse wohl in einem moderaten Rahmen bewegen durfte.

Noch ist allerdings nicht ganz klar, ob Eintracht Frankfurt tatsächlich an einem Transfer interessiert ist. Beobachtet wird das junge Talent auf jeden Fall. Gut möglich, dass ein Wechsel in diesem Transferfenster, spätestens aber im Sommer über die Bühne gehen könnte.

Ramsay im Visier der schottischen Nationalmannschaft?

Ramsay selbst hat bisher nur beim FC Aberdeen gespielt. Es wäre zudem seine erste Auslandsstation, die ihn in diesem Fall direkt in die Bundesliga führen würde. Interessant ist auch, dass Calvin Ramsay bisher für die U16, U17 und eben für die schottische U21-Nationalmannschaft auflief.

Sein Debüt für die A-Nationalmannschaft lässt indes noch auf sich warten. Ramsay gehört jedoch zum erweiterten Kreis derer, die wohl kurz vor ihrer ersten Nominierung stehen sollen. Macht Eintracht Frankfurt am Ende ernst und holt den 18-jährigen an den Main?