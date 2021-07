Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt an Thuram dran – Joveljic vor Abschied?

Freitag, 23.07.2021 - 13:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die aktuellen Eintracht Frankfurt Transfergerüchte reißen nicht ab. Ein Thema, welches alles überstrahlen dürfte, ist der Verbleib von Filip Kostic. Der Serbe wird mit einigen Klubs in Verbindung gebracht. Neben RB Leipzig, führt eine Spur zu Hertha BSC, wo Fredi Bobic bekanntlich den Managerposten übernahm.

Aber auch aus der italienischen Serie A gibt es ein paar Klubs, die ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben sollen. Allen voran Inter Mailand, aber auch AS Rom und Lazio Rom! Ebenso könnte er bei Eintracht Frankfurt bleiben, denn noch ist nichts in trockenen Tüchern.

Joveljics starkes Jahr beim Wolfsberger AC

Ander sieht die Sache wohl bei Dejan Joveljic aus, der in der vergangenen Saison nach Österreich an den Wolfsberger AC verliehen wurde und dort seine Sache ziemlich gut machte. So kam er in der dortigen Bundesliga auf 32 Einsätze, in denen der Mittelstürmer satte 17 Treffer erzielen konnte. Weitere drei Tore bereitete der Angreifer vor.

Und auch in der Europa League konnte er in 8 Partien zweimal knipsen. Wettbewerbsübergreifend wurde er in 46 Spielen eingesetzt und erzielte dabei 20 Treffer und gab 5 Torvorlagen ab. Starke Werte, mit denen er sich erneut für Eintracht Frankfurt empfehlen wollte. Doch nun könnte alles ganz anders kommen.

Mit Los Angeles Galaxy bereits alles fix?

Wie „Mozzart Sport“ berichtet, soll der 21-jährige Mittelstürmer kurz vor einem Transfer in die MLS (USA) stehen. Die Los Angeles Galaxy haben demnach Joveljic ein Angebot unterbreitet, welches er bereit sei anzunehmen. Und auch die Ablösesumme wird im entsprechenden Bericht genannt – 3,5 Millionen Euro Ablöse + Boni stehen angeblich im Raum.

Die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt sollen zudem das Angebot angenommen haben. Dejan Joveljic wechselte im Sommer 2019 für rund 4 Millionen Euro von Roter Stern Belgrad zur Frankfurter Eintracht in die Bundesliga. Käme dieser Transfer zustande, so würden die Hessen zumindest kein Minusgeschäft fahren, sofern die Bonis sprudeln. In Los Angeles soll der Rechtsfuß einen 5-Jahres-Vertrag unterzeichnen.

Folgt Khéphren Thuram seinem Bruder in die Bundesliga?

Kommen könnte hingegen Khéphren Thuram, wenn man den Transfergerüchten der französischen „L´Équipe“ Glauben schenken darf. Der 20-jährige Bruder von Marcus Thuram, der bekanntlich vor rund zwei Jahren für ca. 9 Millionen Euro von EA Guingamp zu Borussia Mönchengladbach wechselte und dort voll einschlug, könnte laut des Berichts seinen Bruder in die Bundesliga folgen.

Dem Vernehmen nach soll es sogar schon ein Vertragsangebot von Eintracht Frankfurt gegeben haben, wonach dieser recht lukrativ und langfristig ausgelegt wurde. Der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler wäre einer, der auch im zentralen Mittelfeld agieren könnte.

Neben Eintracht Frankfurt ein weiterer Bundesligist dran?

Mit einem Marktwert von rund 9 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de) und einem Restvertrag von weniger als einem Jahr, dürfte er sogar verhältnismäßig günstig zu haben sein. Khéphren Thuram spielt selbst erst seit 2019 für OGC Nizza. Davor durchlief er die Jugend von AS Monaco, ehe er ablösefrei nach Nizza wechselte.

Sollten sich die Bundesliga Transfergerüchte um Thuram bewahrheiten, so wäre Eintracht Frankfurt seine erste Auslandsstation seiner noch jungen Karriere. Frankfurt soll indes nicht der einzige deutsche Klub sein, der am Sechser Interesse gezeigt haben soll. Um wen es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt.