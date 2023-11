Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt flirtet mit DFB-Star Pascal Groß

Mittwoch, 15.11.2023 - 13:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eintracht Frankfurt streckt offenbar seine Fühler nach Pascal Groß auf. Der Mittelfeldstratege von Brighton & Hove Albion liebäugelte erst kürzlich mit einer Deutschland-Rückkehr, nun könnte sich bei der SGE eine Option ergeben. In Frankfurt könnte der deutsche Nationalspieler in die Fußstapfen von Sebastian Rode oder Schweden-Überflieger Hugo Larsson treten.

Eintracht Frankfurt sondiert den Transfermarkt nach einem neuen Mittelfeldspieler. Darauf deuten zumindest aktuelle Eintracht Frankfurt Transfergerüchte in der „Sport Bild“ hin. Das Fachmagazin bringt Pascal Groß mit dem Bundesligisten in Verbindung. Schon im Sommer soll Frankfurt in Person von Sportvorstand Markus Krösche beim 32-jährige Mittelfeldroutinier angeklopft haben. Ein Transfer in die Mainmetropole kam zwar nicht zustande, doch die SGE bleibt im Werben um Groß offenbar hartnäckig.

Pascal Groß als Ersatz für Rode oder Larsson nach Frankfurt?

Ob und wann (Wechsel im Winter oder Sommer) Frankfurt einen Vorstoß bei Pascal Groß unternehmen könnte, bleibt abzuwarten. Doch die SGE Transfernews um den England-Legionär sind durchaus schlüssig. Zum einen gibt es Spekulationen, wonach die Eintracht in Groß einen potenziellen Nachfolger für Sebastian Rode sieht. Der Vertrag des 33-jährigen Mittelfeldspielers läuft Ende der Saison aus und angesichts seiner Verletzungsanfälligkeit, rückt ein Karriereende von Rode immer näher.

Auch der 19-jährige Überflieger Hugo Larsson könnte Eintracht Frankfurt im nächsten Sommer verlassen. Schließlich weckt der schwedische Mittelfeldakteur Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt. Somit könnte Pascal Groß, der alle Positionen im Mittelfeldzentrum bekleiden kann, auch als etwaiger Larsson-Ersatz fungieren.

SGE-Flirt Pascal Groß eine feste Größe in Brighton

Aktuell steht Pascal Groß bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag, den er erst im April bis 2025 verlängerte. Für die Seagulls zieht der Rechtsfuß bereits seit 2017 die Fäden im Mittelfeld und hat als einer von wenigen Akteuren im Team von Trainer Roberto de Zerbi einen Stammplatz sicher.

Bei all seinen zehn Premier-League-Einsätzen (2 Tore, 1 Vorlage) in dieser Saison stand Groß in der Anfangsformation und fast immer die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Zuletzt agierte der flexible Groß, dem dieses Jahr auch der Sprung in die DFB-Elf glückte, auch als Außenverteidiger. Insgesamt hat der Mittelfeldroutinier bislang 202 Einsätze in der Premier League gesammelt (28 Tore, 36 Vorlage).

Eintracht Frankfurt lauert: Pascal Groß will zurück in die Bundesliga

Pascal Groß hat unlängst die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte indirekt befeuert. Denn dem „kicker“ erklärte er, dass es schon immer sein Ziel sei, „in die Bundesliga zurückzukehren“. Für eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus müsse aber alles passen. In Frankfurt könnte das der Fall sein. Zumal Groß, dessen Marktwert auf 8 Millionen Euro taxiert wird, im nahegelegenen Mannheim geboren wurde und entsprechend seine Wurzeln in der Region hat.

Die Bundesliga kennt Pascal Groß noch besten aus seiner Zeit beim FC Ingolstadt. Für den FCI bestritt er zwischen 2015 bis 2017 65 Ligaspiele (6 Tore, 12 Vorlage) in der Beletage des deutschen Fußballs. Erstmals Bundesliga-Luft schnupperte der Ballverteiler jedoch bei der TSG Hoffenheim, für die er zu Beginn seiner Karriere in der 1. Liga fünfmal auflief.