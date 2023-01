Transfergerüchte: Darmstadt 98 an Freiburg-Knipser Vincent Vermeij interessiert

Montag, 02.01.2023 - 09:14 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Will der SV Darmstadt 98 für den Aufstiegskampf seinen Sturm verstärken? In der 2. Liga Gerüchteküche wird spekuliert, dass sich der Tabellenführer eine Etage tiefer nach neuen Stürmern umsieht. Vor allem Vincent Vermeij von SC Freiburg II scheint es den Lilien angetan zu haben. Seine Torgefahr hat der Sturmtank zumindest unter Beweis gestellt.

Trainer Torsten Lieberknecht kann eigentlich mit der Hinrunde seiner Darmstädter mehr als zufrieden sein. Die Blau-Weißen überwintern in der 2. Liga Tabelle mit 36 Punkten und sieben Zählern Vorsprung auf den viertplatzierten 1. FC Kaiserslautern auf dem 1. Platz. Doch während der SVD die beste Defensive (15 Gegentore) stellt, ist in der Offensive etwas Sand im Getriebe.

Darmstadt 98: Mit Vincent Vermeij gegen die Ladehemmung?

27 Tore in 17 Spielen stehen zu Buche, wobei Darmstadt 98 letztmals im September mehr als einen Treffer in einem Ligaspiel erzielte. Auch das Stürmer-Stammpersonal leidet unter einer Ladehemmung. Top-Torjäger Phillip Tietz (6 Treffer) war letztmals Mitte Oktober beim 2:1-Erfolg gegen den KSC erfolgreich, Braydon Manu (4 Treffer) wartet derweil seit dem 10. Spieltag auf einen Torerfolg.

Daher ist es plausibel, dass sich Darmstadt 98 auf dem Transfermarkt umschaut. Laut übereinstimmenden Medienberichten in der Transfermarkt Gerüchteküche bekunden die Lilien Interesse an Vincent Vermeij, der für die Zweitvertretung des SC Freiburg in der 3. Liga auf Torejagd geht.

Vertrag in Freiburg läuft aus: Vermeij für überschaubare Ablöse zu haben

Der großgewachsene Niederländer netzte für die Breisgauer in der Hinrunde achtmal ein (1 Vorlage) und ist dabei regelmäßig für spielentscheidende Treffer verantwortlich. Seine Ausbeute von elf Treffern aus der Vorsaison für die Freiburger hat der 1,96 Meter große Goalgetter fast schon erreicht. Allerdings scheint es angesichts des kolportierten Interesses vom Zweitliga-Spitzenreiter aus Darmstadt fraglich, ob Vermeij nach der Winterpause weiter für den SCF seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellt

Ein Darmstadt 98 Transfer von Vincent Vermeij im Januar liegt zumindest im Bereich des Möglichen. Zumal der Vertrag des 28-Jährigen im Sommer ausläuft und er somit für eine überschaubare Ablöse zu haben wäre.

Vermeij mit Erfahrung im Profibereich

Der Marktwert von Vincent Vermeij beläuft sich auf 500.000 Euro. Sonderlich tief müsste der SVD also nicht in die Tasche greifen, um den einstigen U21-Nationalspieler ins Merck-Stadion am Böllenfalltor zu ködern. Vorausgesetzt, die Darmstadt 98 Transfergerüchte entpuppen sich als richtig.

Zweitliga-Erfahrung kann Vermeij, der vergangene Saison zu einem Kurzeinsatz in der Bundesliga kam, zwar nicht vorweisen. Dafür bestritt der bei Ajax Amsterdam ausgebildete Mittelstürmer für De Graafschap und Heracles Almelo in der Eredivisie 79 Partien, in denen ihm 19 Tore glückten. Und für den MSV Duisburg traf Vermeij zwischen in zwei Jahren (2019 bis 2021) insgesamt 24-Mal in 61 Pflichtspielen. Eine vorzeigbare Quote.