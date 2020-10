Transfergerüchte: Bayer Leverkusen nimmt Valencia & Sulemana ins Visier

Montag, 12.10.2020 - 14:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist seit dem 5. Oktober 18 Uhr geschlossen – die Kaderplanung geht dennoch in die nächste Runde! Davon ist man auch bei Bayer 04 Leverkusen nicht gefeit, denn der Klub will sich für die Zukunft aufstellen. Nachdem der schon sicher geglaubte Transfer von Milot Rashica am Deadline Day platzte, hatte man zwischenzeitlich noch einen weiteren Spieler ins Visier genommen.

Wie das Portal „Fussballtransfers.com“ berichtet, hatte der Werksklub an Kamal-Deen Sulemana gebuhlt. Der 18-jährige sollte dem Portal zufolge noch am Deadline Day nach Leverkusen wechseln. Einzig sein aktueller Klub FC Nordsjaelland verhinderte den Wechsel.

Bot Bayer Leverkusen 6 Mio. € für Sulemana?

Die Personalie soll dennoch nicht vom Tisch sein, wie diverse Medien aktuell berichten. Demnach wäre der ghanaische Nationalspieler jemand, der auch zukünftig eine Rolle in der Kaderplanung von Bayer 04 Leverkusen spielt. Sulemana wartet indes noch auf sein Nationalmannschafts-Debüt. In der Zwischenzeit macht er nicht nur mit seiner Schnelligkeit auf sich aufmerksam.

Der Linksaußen spielt seit Februar für dänischen Traditionsklub und kommt seitdem auf 17 Einsätze, in denen er sechsmal knipste und ein weiteres Tor vorbereiten konnte. Beim FC Nordsjaelland hält man große Stücke auf das Talent, was auch die angeblich gebotene Ablösesumme von rund 6 Millionen Euro beweisen dürfte.

Nordsjaelland möchte Entwicklung abwarten

Abgeben wollten der FC Nordsjaelland ihren Youngster dennoch nicht. Viel mehr möchte man die weitere Entwicklung des Talents abwarten. Das Warten und das Vertrauen in Kamal-Deen Sulemana zahlt sich indes aus, denn der Angreifer erzielte in dieser Saison bereits zwei Treffer in vier Partien. Ein weiteres Tor legte der pfeilschnelle Stürmer zudem auf.

Bayer 04 Leverkusen hat den Spieler angeblich schon seit Längerem gescoutet. Gut möglich, dass Sulemana im kommenden Winter-Transferfenster oder im nächsten Sommer erneut Thema beim Werksklub ist.

Reagiert Bayer 04 auf Verletzung von Arias?

Thema war wohl auch Antonio Valencia, der aktuell vereinslos ist. Der mittlerweile 35-jährige wechselte im Sommer 2019 von Manchester United zu LDU Quito in seine Heimat Ecuador. Nach nur einer Saison trennen sich die Wege zwischen Rechtsverteidiger und seinem Klub.

Ein Wechsel in die Bundesliga wäre laut „Todofichajes.com“ allerdings denkbar. Bayer 04 Leverkusen möchte auf den Ausfall von Neuzugang Santiago Arias reagieren und sich möglicherweise mit Valencia in die Breite verstärken.

Antonio Valencia ablösefrei nach Leverkusen?

Der Rechtsverteidiger kann flexibel eingesetzt werden, da er die komplette rechte Seite beackern kann. Antonio Valencia wäre ablösefrei und auch nach Schließung des Transferfensters zu haben. Ein Wechsel wäre nach den Regularien der UEFA durchaus erlaubt.

Aus Sicht von Bayer 04 Leverkusen würde dieses Bundesliga Transfergerücht zudem Sinn machen, denn der Routinier wäre international erfahren und dürfte auch kein allzu großes Gehalt einfordern. Nun heißt es abwarten, denn die Verantwortlichen der Werkself haben momentan keinen Zeitdruck!