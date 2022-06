Transfergerüchte: Bayer Leverkusen flirtet mit Verteidiger Ahmed Touba

Donnerstag, 30.06.2022 - 09:45 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Ein neuer Innenverteidiger für Bayer Leverkusen? Angeblich hat der Werksklub ein Auge auf Ahmed Touba von RKC Waalwijk geworfen. Der algerische Nationalspieler will den niederländischen Erstligisten und ist nach einer starken Saison auf dem Transfermarkt äußerst begehrt. Bekommt Bayer Leverkusen den Zuschlag?

Bislang agierte Bayer Leverkusen auf dem Bundesliga Transfermarkt recht zurückhaltend. Ein externer Neuzugang steht bislang zu Buche, bei dem es sich allerdings mit Adam Hlozek um ein international umworbenes Top-Talent für die Offensive handelt. Doch schon bald könnte neues Abwehrpersonal bei den Rheinländern aufschlagen. Die Blicke der Leverkusener schweifen nach Belgien.

Bayer 04: Ahmed Touba auch bei Betis Sevilla, Celtic, Benfica im Gespräch

So soll Ahmed Touba von RKC Waalwijk auf der Einkaufsliste stehen, wie aktuelle Bayer Leverkusen Transfergerüchte aus Frankreich vermelden. Das behauptet zumindest „LesViolets.com“, ein Fan-Portal des FC Toulouse. Der FC Toulouse soll ebenfalls um die Dienste von Touba baggern. Doch die Liste der Bewerber am Innenverteidiger ist noch weitaus länger.

Ahmed Touba, der in Waalwijk nur noch Vertrag bis 2023 hat, wurde in den letzten Wochen mit etlichen Klubs in Verbindung gebracht. Es kursierten Transfergerüchte, wonach Real Betis Sevilla, AEK Athen, Olympiakos Piräus, Celtic Glasgow, Benfica Lissabon und auch die Frankreich-Klubs Olympique Marseille und SCO Angers heiß auf den Linksfuß sind.

War sich Bayer-Flirt Ahmed Touba mit Basaksehir schon einig?

Am heißesten waren zuletzt jedoch Süper Lig Transfergerüchte, denn auch in der Türkei steht der in Frankreich geborene Algerier hoch im Kurs. So deutete noch kürzlich alles auf einen Wechsel zu Istanbul Basaksehir hin, mit denen sich Ahmed Touba auch schon auf einen Drei-Jahres-Vertrag geeinigt haben soll.

Doch eine Entscheidung im Poker um den Abwehrhünen mit dem Gardemaß von 1,90 Meter ist gemäß der aktuellen Bayer Leverkusen Transfernews nicht gefallen. Bei RKC Waalwijk erlebte der 24-Jährige in den vergangenen zwei Jahren einen steilen Aufstieg.

Ahmed Touba wäre bei Bayer Leverkusen nur Backup

Nach seinem Wechsel im Sommer 2020 vom FC Brügge zum Eredivisie-Klub war Ahmed Touba sofort Stammspieler und eine feste Größe im Abwehrzentrum. Letzte Saison stand er in 28 Ligaspielen in der Startelf, insgesamt hat er für Waalwijk bislang 62 Pflichtspiele (3 Tore, 2 Vorlagen) bestritten. Zudem schaffte Touba den Sprung in die algerische Nationalelf, für die auf sechs Länderspiele (1 Tor) kommt.

Für Bayer Leverkusen wäre Ahmed Touba, dessen Marktwert auf 1 Million Euro taxiert wird, aber wohl primär als Backup vorgesehen. Zumal die Werkself in der Innenverteidigung mit Edmond Tapsoba, Odilon Kossounou, Piero Hincapié oder Jonathan Tah schon stark besetzt ist. Da Touba aber auch als Linksverteidiger aushelfen kann, könnte er in der BayArena auch Druck auf Mitchel Bakker oder Daley Sinkgraven erhöhen.