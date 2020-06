Transfergerüchte: Bayer Leverkusen nimmt Jorge, Montiel & Torres ins Visier

Dienstag, 02.06.2020 - 11:44 Uhr

Von: Robert Freiberg

Plant Bayer 04 Leverkusen eine Shoppingtour in Südamerika? Angeblich sollen die Rheinländer gleich drei junge Kandidaten ins Visier genommen haben. Darunter mit Kaio Jorge vom FC Santos ein brasilianisches Offensivjuwel, dass mittelfristig in die Fußstapfen von Kai Havertz treten könnte. Gleiches gilt für Juan Gutierrez aus Uruguay, während außerdem mit Gonzalo Montiel noch ein Rechtsverteidiger unterm Bayer-Kreuz gehandelt wird.

Mittelfristig kann Bayer Leverkusen Kai Havertz nicht halten. Die FC Bayern Transgerüchte rund um den torgefährlichen Offensivstar halten sich hartnäckig, aber auch andere europäische Schwergewichte buhlen um Havertz. Spätestens 2021 dürfte der Nationalspieler der Werkself den Rücken kehren. Bei der Suche nach potenziellen Nachfolgern lässt Leverkusen den Blick nach Südamerika schweifen.

Brasilien-Juwel Kaio Jorge als Havertz-Erbe nach Leverkusen?

Nach Informationen des „kicker“ hat Bayer 04 die beiden 18-jährigen Angreifer Kaio Jorge vom FC Santos und Juan Gutiérrez von Danubio FC auf der Liste. Beide sind zwar vornehmlich als Mittelstürmer aktiv, können aber auch als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Dem Hoheitsgebiet von Kai Havertz.

Kaio Jorge konnte schon auf internationaler Bühne für Furore sorgen, als er Brasilien bei der U17-WM im vergangenen Oktober mit fünf Toren zum Titel schoss und zugleich bester Torschütze des Turniers wurde. Vor der Corona-Zwangspause galt in der Transfer Gerüchteküche ein Wechsel des 1,76 Meter großen Angreifers zu Juventus Turin in die Serie A als sicher. Doch im Zuge der Pandemie hat sich die Situation auf dem Transfermarkt verändert, sodass sich Bayer Leverkusen berechtigte Hoffnungen auf das Supertalent machen darf. Allerdings wird auch dem FC Chelsea starkes Interesse an Kaio Jorge nachgesagt, der beim FC Santos noch bis 2021 unter Vertrag steht und einen Marktwert von 7,2 Millionen Euro hat.

Juan Gutiérrez ist dagegen weitestgehend unter dem Radar geflogen, dennoch scheint man in Leverkusen große Stücke auf den Teenager zu halten. Der 1,74 Meter große Linksfuß ist ein ähnlicher Spielertyp wie Kaio Jorge, allerdings mit einem Marktwert von deutlich unter 1 Million Euro auch der deutlich günstigere Kandidat. Bei seinem Jugendklub Danubio FC konnte Gutiérrez zwar den Sprung zu den Profis meistern, ein Torerfolg glückte dem jungen Uruguayer aber noch nicht.

Bayer 04-Flirt Gomzalo Montiel - Torres bald in Leverkusen?

Auch das dritte Bayer Leverkusen Transfergerücht zielt auf einen Südamerikaner. Die Rede ist von Gonzalo Montiel, der sein Geld beim argentinischen Spitzenklub River Plate verdient und via „Tyc Sport“ mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht wird. Doch der 23-jährige Rechtsverteidiger, der in der Defensive variabel agieren kann, scheint reif für einen Wechsel nach Europa. Der vierfache Nationalspieler Argentiniens hat bei River Plate nur noch ein Jahr Vertrag, was den Defensivspezialisten zusätzlich interessanter macht.

Was die Chancen von Bayer Leverkusen in einem etwaigen Transferpoker um Montiel steigen lässt: Mit Exequiel Palacios schnappte sich der Werksklub erst im Winter einen Akteur von River Plate, der Gonzalo Montiel persönlich bestens kennt. Und es gibt auch noch Neues in Sachen Ferran Torres, der zuletzt mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde. So will der FC Valencia den 20-jährigen im Tausch für Leverkusens Paulinho anbieten. Zudem soll der Werksklub noch Summe X für diesen Transfer erhalten. Die Transfergerüchte werden also in diesem Sommer noch heißer.